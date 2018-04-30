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أمير الرياض بحضور نائبه يستقبل نائب وزير الاقتصاد والتخطيط

نوقشت خلال اللقاء أوجه التعاون بين الوزارة والإمارة

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الابراهيم الذي قدم للسلام عليهما.

كما نوقشت خلال الاستقبال أوجه التعاون بين الوزارة والإمارة وتعزيز التكامل والتواصل العملي مع القطاعات كافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض بحضور نائبه يستقبل نائب وزير الاقتصاد والتخطيط
سبق

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الابراهيم الذي قدم للسلام عليهما.

كما نوقشت خلال الاستقبال أوجه التعاون بين الوزارة والإمارة وتعزيز التكامل والتواصل العملي مع القطاعات كافة.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
05:50 PM

أمير الرياض بحضور نائبه يستقبل نائب وزير الاقتصاد والتخطيط

نوقشت خلال اللقاء أوجه التعاون بين الوزارة والإمارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الابراهيم الذي قدم للسلام عليهما.

كما نوقشت خلال الاستقبال أوجه التعاون بين الوزارة والإمارة وتعزيز التكامل والتواصل العملي مع القطاعات كافة.

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اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

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