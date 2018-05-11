النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحدود الشمالية.. ضبط 1736 كيلو جرامًا من الخضار بسبب سوء تداولها

الأمانة تكثف الجولات على المحال والمنشآت كافة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

ضبطت أمانة الحدود الشمالية خلال جولتها الرقابية اليوم 1736 كيلوجرامًا من الخضار بسبب سوء تداولها.

وشددت الأمانة على عملها المتواصل في تنفذ عديد الجولات الرقابية على جميع المحال والأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة، عبر فرق رقابية متخصصة ومزودة بجميع وسائل الكشف عن المنتجات والأغذية.

ولفتت الأمانة الانتباه إلى وضعها لخطط وتدابير احترازية من شأنها أن تعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بتكثيف الجولات على المحال والمنشآت كافة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

الحدود الشمالية أمانة الحدود الشمالية الخضار فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الحدود الشمالية.. ضبط 1736 كيلو جرامًا من الخضار بسبب سوء تداولها
سبق

ضبطت أمانة الحدود الشمالية خلال جولتها الرقابية اليوم 1736 كيلوجرامًا من الخضار بسبب سوء تداولها.

وشددت الأمانة على عملها المتواصل في تنفذ عديد الجولات الرقابية على جميع المحال والأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة، عبر فرق رقابية متخصصة ومزودة بجميع وسائل الكشف عن المنتجات والأغذية.

ولفتت الأمانة الانتباه إلى وضعها لخطط وتدابير احترازية من شأنها أن تعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بتكثيف الجولات على المحال والمنشآت كافة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
11:01 PM

الحدود الشمالية.. ضبط 1736 كيلو جرامًا من الخضار بسبب سوء تداولها

الأمانة تكثف الجولات على المحال والمنشآت كافة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,767

ضبطت أمانة الحدود الشمالية خلال جولتها الرقابية اليوم 1736 كيلوجرامًا من الخضار بسبب سوء تداولها.

وشددت الأمانة على عملها المتواصل في تنفذ عديد الجولات الرقابية على جميع المحال والأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة، عبر فرق رقابية متخصصة ومزودة بجميع وسائل الكشف عن المنتجات والأغذية.

ولفتت الأمانة الانتباه إلى وضعها لخطط وتدابير احترازية من شأنها أن تعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بتكثيف الجولات على المحال والمنشآت كافة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,101
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,009
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,279
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,195

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة