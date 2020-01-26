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أراجيف ما بعد الفضيحة تصفع "بيزوس".. وَسْم "حذف أمازون وسوق كوم" للترند

محاولة بائسة للتغطية على ادعاءاته بعد طلاق زوجته وخسائره الكبيرة دون تقديم دليل

وصل وسم #حذف_امازون_وسوق_كوم إلى الترند، عَقِب تفاعل مغرّدين مع الهاشتاق؛ حيث هاجم مغردون مالك صحيفة "واشنطن بوست" الملياردير جيف بيزوس الذي يملك شركة أمازون وسوق دوت كوم.

وحملت الهشتاقات سخطًا واسعًا، بعد الافتراءات الكاذبة من "بيزوس" والادعاءات المغلوطة ضد السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لأهداف سياسية، والنيل من الشعب السعودي، وفرد مساحات لكل أعداء المملكة.. واتهم المغردون جيف بيزوس بمحاولة التغطية على فضيحته التي انتشرت مؤخرًا وأدت إلى طلاق زوجته؛ مما أدى إلى خسارة كبيرة في ثروته؛ فحاول تغطية ذلك بالتناقضات ورمي التهم جزافًا دون تقديم أي دليل.

وطالَبَ المغردون الذين وصلوا بالهاشتاق إلى الترند الخليجي، بمقاطعة أمازون وسوق دوت كوم؛ لتوجيه صفعة لمالك الشركات والصحيفة.

جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون سوق دوت كوم اختراق هاتف بيزوس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أراجيف ما بعد الفضيحة تصفع "بيزوس".. وَسْم "حذف أمازون وسوق كوم" للترند
سبق

وصل وسم #حذف_امازون_وسوق_كوم إلى الترند، عَقِب تفاعل مغرّدين مع الهاشتاق؛ حيث هاجم مغردون مالك صحيفة "واشنطن بوست" الملياردير جيف بيزوس الذي يملك شركة أمازون وسوق دوت كوم.

وحملت الهشتاقات سخطًا واسعًا، بعد الافتراءات الكاذبة من "بيزوس" والادعاءات المغلوطة ضد السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لأهداف سياسية، والنيل من الشعب السعودي، وفرد مساحات لكل أعداء المملكة.. واتهم المغردون جيف بيزوس بمحاولة التغطية على فضيحته التي انتشرت مؤخرًا وأدت إلى طلاق زوجته؛ مما أدى إلى خسارة كبيرة في ثروته؛ فحاول تغطية ذلك بالتناقضات ورمي التهم جزافًا دون تقديم أي دليل.

وطالَبَ المغردون الذين وصلوا بالهاشتاق إلى الترند الخليجي، بمقاطعة أمازون وسوق دوت كوم؛ لتوجيه صفعة لمالك الشركات والصحيفة.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
12:00 PM
اخر تعديل
26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
03:00 PM

أراجيف ما بعد الفضيحة تصفع "بيزوس".. وَسْم "حذف أمازون وسوق كوم" للترند

محاولة بائسة للتغطية على ادعاءاته بعد طلاق زوجته وخسائره الكبيرة دون تقديم دليل

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
10
12,344

وصل وسم #حذف_امازون_وسوق_كوم إلى الترند، عَقِب تفاعل مغرّدين مع الهاشتاق؛ حيث هاجم مغردون مالك صحيفة "واشنطن بوست" الملياردير جيف بيزوس الذي يملك شركة أمازون وسوق دوت كوم.

وحملت الهشتاقات سخطًا واسعًا، بعد الافتراءات الكاذبة من "بيزوس" والادعاءات المغلوطة ضد السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لأهداف سياسية، والنيل من الشعب السعودي، وفرد مساحات لكل أعداء المملكة.. واتهم المغردون جيف بيزوس بمحاولة التغطية على فضيحته التي انتشرت مؤخرًا وأدت إلى طلاق زوجته؛ مما أدى إلى خسارة كبيرة في ثروته؛ فحاول تغطية ذلك بالتناقضات ورمي التهم جزافًا دون تقديم أي دليل.

وطالَبَ المغردون الذين وصلوا بالهاشتاق إلى الترند الخليجي، بمقاطعة أمازون وسوق دوت كوم؛ لتوجيه صفعة لمالك الشركات والصحيفة.

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