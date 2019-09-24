بالتعاون مع "البلدية".. فعاليات متنوعة في احتفال "تنمية القصب" باليوم الوطني ٨٩

تضمنت مشاركات "فرافيش" الشعبية و"يونايتد سكيت" ومسرح الطفل

بمناسبة اليوم الوطني الـ٨٩، أقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب فعاليات في مختلف ضمن برامجها في الاحتفاء بذكرى ذلك اليوم العزيز على قلوب الجميع.

وقدمت لجنة التنمية بالتعاون مع بلدية القصب، فعاليات في حديقة الملك عبدالعزيز لجميع فئات المجتمع، تضمنت فرقة فرافيش الشعبية وفرقة يونايتد سكيت، بالإضافة للمسرح الترفيهي والمسابقات وتوزيع الهدايا والجوائز على الحضور.

وقال رئيس مجلس اللجنة الدكتور عثمان عبدالعزيز المنيع: "تقيم روضة الأطفال التابعة للجنة فعاليات تضمنت توجيه الدعوة لأمهات الأطفال منسوبي الروضة لمشاركة أبنائهم الاحتفاء بتلك المناسبة"، مؤكداً على ضرورة التزام الأطفال بالزي الوطني، وحمل أعلام المملكة لترسيخ حب الوطن وتعزيز الانتماء له في وجدانهم منذ الصغر.

وأضاف: "اشتملت الفعاليات على تعريف الجميع كباراً وصغاراً بما بذله الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، من جهد وعمل لتوحيد تلك البلاد تحت رايتنا الشامخة، وإخراجها من الفرقة والجوع والفقر والمرض، كما تضمنت البرامج تعريف المجتمع بما بذله أبناؤه من بعده للنهوض بالوطن والمساهمة في تنميته وتطويره، وما تبذله قيادتنا الرشيدة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، حفظهما الله، إلى أن أصبحت المملكة في مصاف الدول الرائدة بين الأمم لتنعم بالأمن والأمان ورغد العيش والتنمية".

وشدد "المنيع" على أهمية حرص أهالي القصب على الاحتفاء باليوم الوطني، وكذلك جموع المواطنين في جميع أنحاء المملكة، وخاصة الشباب والأطفال تأكيداً على أهمية ذلك اليوم.



من جهته، أكد المشرف على روضة الأطفال التابعة للجنة عبدالعزيز بن عبدالله المنيع، على "تفاعل طاقم الروضة في الاحتفاء باليوم الوطني، إذ اشتمل الاحتفال على عدد من الأناشيد الوطنية، إضافة إلى توزيع الهدايا على الأطفال والأمهات، وتعريف الجميع بما ضحى به قادة هذه البلاد على مر السنين لنصل إلى ما وصلنا إليه من تقدم ورقي وازدهار".

