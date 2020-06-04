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ألمانيا: تسجيل 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات وصل 183 ألفًا والوفيات اقتربت من 9 آلاف

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 394 حالة إلى 182 ألفًا و764.

وأضاف أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 30 إلى 8581.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا: تسجيل 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 394 حالة إلى 182 ألفًا و764.

وأضاف أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 30 إلى 8581.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
08:36 AM

ألمانيا: تسجيل 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات وصل 183 ألفًا والوفيات اقتربت من 9 آلاف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 394 حالة إلى 182 ألفًا و764.

وأضاف أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 30 إلى 8581.

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