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شاهد.. نائب وزير العمل يتجول في أسواق جازان ويتفقد أوضاع الشباب

استمع لإجاباتهم عن العقود والرواتب وساعات العمل وتابع نسبة التوطين

تفقد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو اثنين، ووكيل الوزارة للتوطين غازي الشهراني ومدير عام فرع الوزارة بجازان المهندس أحمد القنفذي، أوضاع الشباب العاملين في أسواق المنطقة وذلك من خلال جولة ميدانية .

واستمع النائب لاحتياجات الشباب الموظفين في القطاع الخاص واستمع لإجاباتهم عن العقود والرواتب وساعات العمل، وكما تابع نسبة التوطين فيها.

ويزور حاليًا نائب وزير العمل منطقة جازان للوقوف على فروع الوزارة في المنطقة، كما استقبله أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، لبحث الموضوعات المتصلة بعمل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والإدارات التابعة لها بالمنطقة، واستعراض الأعمال والمهام المناطة بالوزارة والمشروعات والنشاطات التابعة لها والسبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بمنطقة جازان.

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شاهد.. نائب وزير العمل يتجول في أسواق جازان ويتفقد أوضاع الشباب
سبق

تفقد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو اثنين، ووكيل الوزارة للتوطين غازي الشهراني ومدير عام فرع الوزارة بجازان المهندس أحمد القنفذي، أوضاع الشباب العاملين في أسواق المنطقة وذلك من خلال جولة ميدانية .

واستمع النائب لاحتياجات الشباب الموظفين في القطاع الخاص واستمع لإجاباتهم عن العقود والرواتب وساعات العمل، وكما تابع نسبة التوطين فيها.

ويزور حاليًا نائب وزير العمل منطقة جازان للوقوف على فروع الوزارة في المنطقة، كما استقبله أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، لبحث الموضوعات المتصلة بعمل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والإدارات التابعة لها بالمنطقة، واستعراض الأعمال والمهام المناطة بالوزارة والمشروعات والنشاطات التابعة لها والسبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بمنطقة جازان.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
09:52 PM

شاهد.. نائب وزير العمل يتجول في أسواق جازان ويتفقد أوضاع الشباب

استمع لإجاباتهم عن العقود والرواتب وساعات العمل وتابع نسبة التوطين

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محمد المواسي - جازان
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5,040

تفقد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو اثنين، ووكيل الوزارة للتوطين غازي الشهراني ومدير عام فرع الوزارة بجازان المهندس أحمد القنفذي، أوضاع الشباب العاملين في أسواق المنطقة وذلك من خلال جولة ميدانية .

واستمع النائب لاحتياجات الشباب الموظفين في القطاع الخاص واستمع لإجاباتهم عن العقود والرواتب وساعات العمل، وكما تابع نسبة التوطين فيها.

ويزور حاليًا نائب وزير العمل منطقة جازان للوقوف على فروع الوزارة في المنطقة، كما استقبله أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، لبحث الموضوعات المتصلة بعمل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والإدارات التابعة لها بالمنطقة، واستعراض الأعمال والمهام المناطة بالوزارة والمشروعات والنشاطات التابعة لها والسبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بمنطقة جازان.

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