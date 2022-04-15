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ضَبْط لاعبَيْن تهكَّما على رجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجوُّل في جدة

شرطة مكة: يتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأنه بالإشارة إلى المقطع المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه لاعبان ينتميان لأحد الأندية الرياضية، وهما يتهكمان على رجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجوُّل بمحافظة جدة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن ضبطهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وإيقافهما، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

جدة شرطة مكة منع التجول فيروس كورونا الجديد

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ضَبْط لاعبَيْن تهكَّما على رجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجوُّل في جدة
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأنه بالإشارة إلى المقطع المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه لاعبان ينتميان لأحد الأندية الرياضية، وهما يتهكمان على رجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجوُّل بمحافظة جدة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن ضبطهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وإيقافهما، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
12:25 AM
اخر تعديل
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
01:48 AM

ضَبْط لاعبَيْن تهكَّما على رجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجوُّل في جدة

شرطة مكة: يتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
53
42,793

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأنه بالإشارة إلى المقطع المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه لاعبان ينتميان لأحد الأندية الرياضية، وهما يتهكمان على رجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجوُّل بمحافظة جدة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن ضبطهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وإيقافهما، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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