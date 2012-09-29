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مصر تسجل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مجاهد: إجمالي الإصابات بلغ 102955 والوفيات 5901 شخص

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، يوم الاثنين، عن تسجيل 115 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، و 18 حالة وفاة بسبب الفيروس، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له الاثنين، أن 506 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 95586 حالة.

وأشار مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى اليوم هو 102955 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 5901 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

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مصر تسجل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، يوم الاثنين، عن تسجيل 115 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، و 18 حالة وفاة بسبب الفيروس، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له الاثنين، أن 506 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 95586 حالة.

وأشار مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى اليوم هو 102955 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 5901 حالة وفاة.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
01:34 AM
اخر تعديل
29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
03:03 AM

مصر تسجل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مجاهد: إجمالي الإصابات بلغ 102955 والوفيات 5901 شخص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، يوم الاثنين، عن تسجيل 115 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، و 18 حالة وفاة بسبب الفيروس، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له الاثنين، أن 506 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 95586 حالة.

وأشار مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى اليوم هو 102955 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 5901 حالة وفاة.

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