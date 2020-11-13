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توزيع 1200 سماعة داخل المسجد الحرام لترجمة خطبة الجمعة

16,400 مستمع تابعوها من خلال منصة "منارة الحرمين"

تتولى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الترجمة والشؤون التقنية، ترجمة خطبة الجمعة إلى لغات عدة عبر منصة "منارة الحرمين"، وخمس موجات إذاعية.

وقال وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية أحمد بن عبدالعزيز الحميدي: تمت ترجمة خطبة الجمعة عبر خمس موجات وبلغات عدة منها "الأوردية، والملايوية، والإنجليزية، والفارسية، والفرنسية"، وتم البث عن طريق خمس موجات إذاعية "FM" ومنصة "منارة الحرمين".

وذكر مدير الإدارة العامة للغات والترجمة المهندس مشاري بن سعد المسعودي أنه تم توزيع 1200 سماعة، واستمع للخطبة عبر منصة "منارة الحرمين" 16,400 مستمع، وتم ترجمة الخطبة بمجموع عشرة أشخاص، خمسة مترجمين وخمسة مدققين، بالإضافة إلى مترجمين ميدانيين يخدمون الزوار بلغات متعددة.

يذكر أن هذه الخدمات تأتي للتسهيل على غير الناطقين باللغة العربية الاستفادة من هذه الخدمة.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توزيع 1200 سماعة داخل المسجد الحرام لترجمة خطبة الجمعة
سبق

تتولى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الترجمة والشؤون التقنية، ترجمة خطبة الجمعة إلى لغات عدة عبر منصة "منارة الحرمين"، وخمس موجات إذاعية.

وقال وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية أحمد بن عبدالعزيز الحميدي: تمت ترجمة خطبة الجمعة عبر خمس موجات وبلغات عدة منها "الأوردية، والملايوية، والإنجليزية، والفارسية، والفرنسية"، وتم البث عن طريق خمس موجات إذاعية "FM" ومنصة "منارة الحرمين".

وذكر مدير الإدارة العامة للغات والترجمة المهندس مشاري بن سعد المسعودي أنه تم توزيع 1200 سماعة، واستمع للخطبة عبر منصة "منارة الحرمين" 16,400 مستمع، وتم ترجمة الخطبة بمجموع عشرة أشخاص، خمسة مترجمين وخمسة مدققين، بالإضافة إلى مترجمين ميدانيين يخدمون الزوار بلغات متعددة.

يذكر أن هذه الخدمات تأتي للتسهيل على غير الناطقين باللغة العربية الاستفادة من هذه الخدمة.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
04:06 PM

توزيع 1200 سماعة داخل المسجد الحرام لترجمة خطبة الجمعة

16,400 مستمع تابعوها من خلال منصة "منارة الحرمين"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تتولى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الترجمة والشؤون التقنية، ترجمة خطبة الجمعة إلى لغات عدة عبر منصة "منارة الحرمين"، وخمس موجات إذاعية.

وقال وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية أحمد بن عبدالعزيز الحميدي: تمت ترجمة خطبة الجمعة عبر خمس موجات وبلغات عدة منها "الأوردية، والملايوية، والإنجليزية، والفارسية، والفرنسية"، وتم البث عن طريق خمس موجات إذاعية "FM" ومنصة "منارة الحرمين".

وذكر مدير الإدارة العامة للغات والترجمة المهندس مشاري بن سعد المسعودي أنه تم توزيع 1200 سماعة، واستمع للخطبة عبر منصة "منارة الحرمين" 16,400 مستمع، وتم ترجمة الخطبة بمجموع عشرة أشخاص، خمسة مترجمين وخمسة مدققين، بالإضافة إلى مترجمين ميدانيين يخدمون الزوار بلغات متعددة.

يذكر أن هذه الخدمات تأتي للتسهيل على غير الناطقين باللغة العربية الاستفادة من هذه الخدمة.

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