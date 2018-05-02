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جثمان الشهيد "سالم عسيري" يصل محايل

استشهد بالحد الجنوبي مدافعاً عن الدين والوطن

وصل إلى محايل -قبل قليل- جثمان الشهيد الجندي أول سالم بن محمد أحمد عسيري، من الكتيبة الأولى السرية الثانية مجموعة لواء الملك عبدالله للمهام الأمنية الخاصة، بعد أن استُشهد في الحد الجنوبي مدافعاً عن دينه ووطنه.

وكان الطيران العسكري قد أَقَلّ جثمان الشهيد العسيري صباح اليوم، وحط بساحة جبل الحيلة المجاور لمستشفى محايل.

واستقبل الجثمانَ مديرُ قطاع محايل الصحي المشرف على مستشفى محايل العام محمد بن زيد عسيري، وذوو الشهيد وأبناء قبيلته، وأُدخِل ثلاجة المستشفى.

وسيصلى على الشهيد ظهر اليوم بجامع الحضن شمال محافظة محايل.

يُذكر أن الشهيد متزوج وله ولد وبنت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جثمان الشهيد "سالم عسيري" يصل محايل
سبق

وصل إلى محايل -قبل قليل- جثمان الشهيد الجندي أول سالم بن محمد أحمد عسيري، من الكتيبة الأولى السرية الثانية مجموعة لواء الملك عبدالله للمهام الأمنية الخاصة، بعد أن استُشهد في الحد الجنوبي مدافعاً عن دينه ووطنه.

وكان الطيران العسكري قد أَقَلّ جثمان الشهيد العسيري صباح اليوم، وحط بساحة جبل الحيلة المجاور لمستشفى محايل.

واستقبل الجثمانَ مديرُ قطاع محايل الصحي المشرف على مستشفى محايل العام محمد بن زيد عسيري، وذوو الشهيد وأبناء قبيلته، وأُدخِل ثلاجة المستشفى.

وسيصلى على الشهيد ظهر اليوم بجامع الحضن شمال محافظة محايل.

يُذكر أن الشهيد متزوج وله ولد وبنت.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
11:55 AM

جثمان الشهيد "سالم عسيري" يصل محايل

استشهد بالحد الجنوبي مدافعاً عن الدين والوطن

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محمد طيران - محايل عسير
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وصل إلى محايل -قبل قليل- جثمان الشهيد الجندي أول سالم بن محمد أحمد عسيري، من الكتيبة الأولى السرية الثانية مجموعة لواء الملك عبدالله للمهام الأمنية الخاصة، بعد أن استُشهد في الحد الجنوبي مدافعاً عن دينه ووطنه.

وكان الطيران العسكري قد أَقَلّ جثمان الشهيد العسيري صباح اليوم، وحط بساحة جبل الحيلة المجاور لمستشفى محايل.

واستقبل الجثمانَ مديرُ قطاع محايل الصحي المشرف على مستشفى محايل العام محمد بن زيد عسيري، وذوو الشهيد وأبناء قبيلته، وأُدخِل ثلاجة المستشفى.

وسيصلى على الشهيد ظهر اليوم بجامع الحضن شمال محافظة محايل.

يُذكر أن الشهيد متزوج وله ولد وبنت.

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