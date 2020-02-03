تركيا ترد على مقتل جنودها .. "أردوغان" تحدث عن 35 قتيلاً للأسد و"المرصد" ينفي

حذرت روسيا من التدخل لحماية نظام الأسد

قصف الطيران والمدفعية التركيان، اليوم (الاثنين) مواقع للنظام السوري في شمال غرب سوريا، ما أدى إلى مقتل ستة جنود على الأقل، ردًا على قصف أودى بحياة أربعة جنود أتراك.

وأفاد الرئيس التركي رجب طيب أدوغان بمقتل ما بين ثلاثين و35 جنديًا من نظام بشار الأسد، لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث عن مقتل ستة جنود للنظام.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل أربعة جنود أتراك وجرح تسعة آخرين أحدهم إصابته خطيرة، في قصف مدفعي للنظام السوري في منطقة إدلب.

وأوضحت الوزارة أن العسكريين الأتراك الذين استهدفوا أرسلوا إلى إدلب لتعزيز نقاط المراقبة التركية الموجودة في المنطقة، وانتشارهم جرى في إطار تنسيق.

وحذرت تركيا روسيا من التدخل في الرد على النظام السوري بعد مقتل أربعة جنود أتراك في شمال غرب سوريا.