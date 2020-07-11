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اتحاد القدم يكشف وجود 97 حالة إيجابية بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن التقرير الخاص بالفحوصات التي أجريت للاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى الخاصة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) وذلك خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 8 يوليو الجاري.

وكشف الاتحاد في تقريره عن وجود 97 حالة إيجابية، بعد أن تم إجراء 1351 فحصاً، شملت لاعبين وإداريين وفنيين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، منها 50 حالة للاعبين و47 حالة لإداريين وفنيين.

فيما ظهرت 25 حالة إيجابية بين لاعبي دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بعد فحص 781 لاعباً من 20 نادياً.

الاتحاد السعودي لكرة القدم فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اتحاد القدم يكشف وجود 97 حالة إيجابية بفيروس كورونا
سبق

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن التقرير الخاص بالفحوصات التي أجريت للاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى الخاصة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) وذلك خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 8 يوليو الجاري.

وكشف الاتحاد في تقريره عن وجود 97 حالة إيجابية، بعد أن تم إجراء 1351 فحصاً، شملت لاعبين وإداريين وفنيين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، منها 50 حالة للاعبين و47 حالة لإداريين وفنيين.

فيما ظهرت 25 حالة إيجابية بين لاعبي دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بعد فحص 781 لاعباً من 20 نادياً.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
11:27 PM

اتحاد القدم يكشف وجود 97 حالة إيجابية بفيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن التقرير الخاص بالفحوصات التي أجريت للاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى الخاصة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) وذلك خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 8 يوليو الجاري.

وكشف الاتحاد في تقريره عن وجود 97 حالة إيجابية، بعد أن تم إجراء 1351 فحصاً، شملت لاعبين وإداريين وفنيين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، منها 50 حالة للاعبين و47 حالة لإداريين وفنيين.

فيما ظهرت 25 حالة إيجابية بين لاعبي دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بعد فحص 781 لاعباً من 20 نادياً.

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