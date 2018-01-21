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بثلاثية "ساحل العاج" .. "الجزائر" تودع كأس أمم أفريقيا

أنهى منتخب ساحل العاج الأول لكرة القدم ، آمال نظيره الجزائر في التأهل للدور ثمن النهائي، في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في الكاميرون، بعد خسارة قاسية 1-3، اليوم الخميس.

وأهدر منتخب الجزائر متذيل المجموعة الخامسة ركلة جزاء وسدد محاولة أخرى في القائم وتصدى حارس ساحل العاج لمحاولة خطيرة من إسلام سليماني.

وتأهل منتخب ساحل العاج في صدارة المجموعة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بثلاثية "ساحل العاج" .. "الجزائر" تودع كأس أمم أفريقيا
سبق

أنهى منتخب ساحل العاج الأول لكرة القدم ، آمال نظيره الجزائر في التأهل للدور ثمن النهائي، في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في الكاميرون، بعد خسارة قاسية 1-3، اليوم الخميس.

وأهدر منتخب الجزائر متذيل المجموعة الخامسة ركلة جزاء وسدد محاولة أخرى في القائم وتصدى حارس ساحل العاج لمحاولة خطيرة من إسلام سليماني.

وتأهل منتخب ساحل العاج في صدارة المجموعة.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
09:48 PM

بثلاثية "ساحل العاج" .. "الجزائر" تودع كأس أمم أفريقيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهى منتخب ساحل العاج الأول لكرة القدم ، آمال نظيره الجزائر في التأهل للدور ثمن النهائي، في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في الكاميرون، بعد خسارة قاسية 1-3، اليوم الخميس.

وأهدر منتخب الجزائر متذيل المجموعة الخامسة ركلة جزاء وسدد محاولة أخرى في القائم وتصدى حارس ساحل العاج لمحاولة خطيرة من إسلام سليماني.

وتأهل منتخب ساحل العاج في صدارة المجموعة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,765
201,250 سيارة ..

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