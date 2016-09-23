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نائب وزير الشؤون الإسلامية: المملكة استطاعت أن تتبوأ مكانة كبيرة في كل المحافل العالمية

رفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ91

رفع نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة.

وقال الدكتور "ابن سعيد": المملكة تحظى بمكانة متميزة عند أهلها وعامة المسلمين، فقد امتنّ الله عليها بقيادة اختصّهم سبحانه لخدمة أشرف بقعة على وجه الأرض؛ لاحتضانها الحرمين الشريفين، ووفقهم الله للقيام بشؤونهما وقاصديهما خير قيام.

وأضاف: المملكة بتوفيق الله تعالى منذ تأسيسها حتى هذا العهد الزاهر عهد العز والتمكين أصبحت ذات مكانة كبيرة في كل محفل، وموقع مؤثر بمراكز القرار العالمية بما حباها الله به من حكمة وخيرات عظيمة، فوظفت هذه المقومات والخيرات في خدمة العالم أجمع، وتحقيق الأمن والسلام والعدل والمساواة، ونصرة قضايا المسلمين، ومكافحة الإرهاب والتطرف ونشر الوسطية والاعتدال، مما جعلها تحظى بتقدير العالم أجمع وتتبوأ مكانة عالية بين الدول الكبرى.

وأشاد بالرؤية الطموحة 2030 التي يقود ربانها سمو ولي العهد الأمين بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بكل جدارة واقتدار وبهمة عالية وطموح، وهي الرؤية التي تحظى باهتمام كبير من القادة والشعب الكريم.

واختتم بتجديد الولاء والوفاء المقرونين بصادق الدعاء لقائد نهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، سائلاً الله تعالى أن يحفظ قادتنا وبلادنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان ورغد العيش والاستقرار.

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نائب وزير الشؤون الإسلامية: المملكة استطاعت أن تتبوأ مكانة كبيرة في كل المحافل العالمية
سبق

رفع نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة.

وقال الدكتور "ابن سعيد": المملكة تحظى بمكانة متميزة عند أهلها وعامة المسلمين، فقد امتنّ الله عليها بقيادة اختصّهم سبحانه لخدمة أشرف بقعة على وجه الأرض؛ لاحتضانها الحرمين الشريفين، ووفقهم الله للقيام بشؤونهما وقاصديهما خير قيام.

وأضاف: المملكة بتوفيق الله تعالى منذ تأسيسها حتى هذا العهد الزاهر عهد العز والتمكين أصبحت ذات مكانة كبيرة في كل محفل، وموقع مؤثر بمراكز القرار العالمية بما حباها الله به من حكمة وخيرات عظيمة، فوظفت هذه المقومات والخيرات في خدمة العالم أجمع، وتحقيق الأمن والسلام والعدل والمساواة، ونصرة قضايا المسلمين، ومكافحة الإرهاب والتطرف ونشر الوسطية والاعتدال، مما جعلها تحظى بتقدير العالم أجمع وتتبوأ مكانة عالية بين الدول الكبرى.

وأشاد بالرؤية الطموحة 2030 التي يقود ربانها سمو ولي العهد الأمين بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بكل جدارة واقتدار وبهمة عالية وطموح، وهي الرؤية التي تحظى باهتمام كبير من القادة والشعب الكريم.

واختتم بتجديد الولاء والوفاء المقرونين بصادق الدعاء لقائد نهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، سائلاً الله تعالى أن يحفظ قادتنا وبلادنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان ورغد العيش والاستقرار.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
02:53 PM

نائب وزير الشؤون الإسلامية: المملكة استطاعت أن تتبوأ مكانة كبيرة في كل المحافل العالمية

رفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ91

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عبدالله العنزي - الرياض
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رفع نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة.

وقال الدكتور "ابن سعيد": المملكة تحظى بمكانة متميزة عند أهلها وعامة المسلمين، فقد امتنّ الله عليها بقيادة اختصّهم سبحانه لخدمة أشرف بقعة على وجه الأرض؛ لاحتضانها الحرمين الشريفين، ووفقهم الله للقيام بشؤونهما وقاصديهما خير قيام.

وأضاف: المملكة بتوفيق الله تعالى منذ تأسيسها حتى هذا العهد الزاهر عهد العز والتمكين أصبحت ذات مكانة كبيرة في كل محفل، وموقع مؤثر بمراكز القرار العالمية بما حباها الله به من حكمة وخيرات عظيمة، فوظفت هذه المقومات والخيرات في خدمة العالم أجمع، وتحقيق الأمن والسلام والعدل والمساواة، ونصرة قضايا المسلمين، ومكافحة الإرهاب والتطرف ونشر الوسطية والاعتدال، مما جعلها تحظى بتقدير العالم أجمع وتتبوأ مكانة عالية بين الدول الكبرى.

وأشاد بالرؤية الطموحة 2030 التي يقود ربانها سمو ولي العهد الأمين بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بكل جدارة واقتدار وبهمة عالية وطموح، وهي الرؤية التي تحظى باهتمام كبير من القادة والشعب الكريم.

واختتم بتجديد الولاء والوفاء المقرونين بصادق الدعاء لقائد نهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، سائلاً الله تعالى أن يحفظ قادتنا وبلادنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان ورغد العيش والاستقرار.

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