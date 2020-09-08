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إصابة 103 أردنيين بـ "كورونا" خلال 24 ساعة

تسجيل حالتي وفاة جديدتين

سجل الأردن 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2.581 إصابة.

وبيّن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم (الثلاثاء)، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، و99 حالة محلية سُجلت في عمّان والبلقاء وإربد والكرك وجرش والزرقاء.

وأضاف أنه جرى تسجيل 68 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.873، كما تم تسجيل حالتي وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 19 حالة.

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إصابة 103 أردنيين بـ "كورونا" خلال 24 ساعة
سبق

سجل الأردن 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2.581 إصابة.

وبيّن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم (الثلاثاء)، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، و99 حالة محلية سُجلت في عمّان والبلقاء وإربد والكرك وجرش والزرقاء.

وأضاف أنه جرى تسجيل 68 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.873، كما تم تسجيل حالتي وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 19 حالة.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
09:07 PM

إصابة 103 أردنيين بـ "كورونا" خلال 24 ساعة

تسجيل حالتي وفاة جديدتين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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سجل الأردن 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2.581 إصابة.

وبيّن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم (الثلاثاء)، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، و99 حالة محلية سُجلت في عمّان والبلقاء وإربد والكرك وجرش والزرقاء.

وأضاف أنه جرى تسجيل 68 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.873، كما تم تسجيل حالتي وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 19 حالة.

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