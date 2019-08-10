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النائب العام يدشّن "الاتصال المرئي" من المشاعر المقدسة

للتواصل مع مراجعي المقر الرئيس في الرياض

دشّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، خدمة "الاتصال المرئي" التي تتيح لمراجعي المقر الرئيس في الرياض خدمة التواصل المرئي مع معالي النائب العام من المشاعر المقدسة.

وأوضح "المعجب" أن هذه الخدمة تأتي وفقاً للتطلعات الكريمة والتوجيهات الرشيـدة من خادم الحرمين الشريفين، القاضيـة باستقبال المراجعين والنظر فيمــا لديهم وتيسيـر أمورهم.

وقال: النيـابة العامة تتفهم وتقدر أن إجراءات الدعوى الجزائية العامة قد تمس في حيثياتها جانباً من الحقوق الخاصة، كما أن هذه الإجراءات تتسم بجانب من التدابير الوقتية، والإجراءات الاحترازية التي تدفع بذوي أطراف الدعوى الجزائية إلى الرغبة في التأكد من جانب موقف أحدهم والاطمئنان على مركزه القانوني.

وأضاف: أتيحت خدمة الاتصال المرئي حرصاً من النيابة العامة على استمرار دورها في استقبال ذوي الشأن، وإجابتهــم عـن استفساراتهم والنظر فيمـا يبدونه، وطمأنتهم عن حقوقهم دون التأثـر بعـــدم التواجـد في المقر لأداء واجب متابعة أعمال الحـج في المشاعر المقدسة لخدمة ضيـوف الرحمن.

وأردف المعجب أن خدمة" الاتصال المرئي" تأتي امتداداً لقنوات التواصل الأخرى المتاحة للجميع؛ كالبريد الإلكتروني في الموقع الرسمـي للنيابة العامة عبر الأيقونة المخصصة للتواصل المباشر، أو عن طريـق الهاتف، أو عن طريق المراسلة بالبريد.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النائب العام يدشّن "الاتصال المرئي" من المشاعر المقدسة
سبق

دشّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، خدمة "الاتصال المرئي" التي تتيح لمراجعي المقر الرئيس في الرياض خدمة التواصل المرئي مع معالي النائب العام من المشاعر المقدسة.

وأوضح "المعجب" أن هذه الخدمة تأتي وفقاً للتطلعات الكريمة والتوجيهات الرشيـدة من خادم الحرمين الشريفين، القاضيـة باستقبال المراجعين والنظر فيمــا لديهم وتيسيـر أمورهم.

وقال: النيـابة العامة تتفهم وتقدر أن إجراءات الدعوى الجزائية العامة قد تمس في حيثياتها جانباً من الحقوق الخاصة، كما أن هذه الإجراءات تتسم بجانب من التدابير الوقتية، والإجراءات الاحترازية التي تدفع بذوي أطراف الدعوى الجزائية إلى الرغبة في التأكد من جانب موقف أحدهم والاطمئنان على مركزه القانوني.

وأضاف: أتيحت خدمة الاتصال المرئي حرصاً من النيابة العامة على استمرار دورها في استقبال ذوي الشأن، وإجابتهــم عـن استفساراتهم والنظر فيمـا يبدونه، وطمأنتهم عن حقوقهم دون التأثـر بعـــدم التواجـد في المقر لأداء واجب متابعة أعمال الحـج في المشاعر المقدسة لخدمة ضيـوف الرحمن.

وأردف المعجب أن خدمة" الاتصال المرئي" تأتي امتداداً لقنوات التواصل الأخرى المتاحة للجميع؛ كالبريد الإلكتروني في الموقع الرسمـي للنيابة العامة عبر الأيقونة المخصصة للتواصل المباشر، أو عن طريـق الهاتف، أو عن طريق المراسلة بالبريد.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
02:49 PM
اخر تعديل
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
03:34 PM

النائب العام يدشّن "الاتصال المرئي" من المشاعر المقدسة

للتواصل مع مراجعي المقر الرئيس في الرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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دشّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، خدمة "الاتصال المرئي" التي تتيح لمراجعي المقر الرئيس في الرياض خدمة التواصل المرئي مع معالي النائب العام من المشاعر المقدسة.

وأوضح "المعجب" أن هذه الخدمة تأتي وفقاً للتطلعات الكريمة والتوجيهات الرشيـدة من خادم الحرمين الشريفين، القاضيـة باستقبال المراجعين والنظر فيمــا لديهم وتيسيـر أمورهم.

وقال: النيـابة العامة تتفهم وتقدر أن إجراءات الدعوى الجزائية العامة قد تمس في حيثياتها جانباً من الحقوق الخاصة، كما أن هذه الإجراءات تتسم بجانب من التدابير الوقتية، والإجراءات الاحترازية التي تدفع بذوي أطراف الدعوى الجزائية إلى الرغبة في التأكد من جانب موقف أحدهم والاطمئنان على مركزه القانوني.

وأضاف: أتيحت خدمة الاتصال المرئي حرصاً من النيابة العامة على استمرار دورها في استقبال ذوي الشأن، وإجابتهــم عـن استفساراتهم والنظر فيمـا يبدونه، وطمأنتهم عن حقوقهم دون التأثـر بعـــدم التواجـد في المقر لأداء واجب متابعة أعمال الحـج في المشاعر المقدسة لخدمة ضيـوف الرحمن.

وأردف المعجب أن خدمة" الاتصال المرئي" تأتي امتداداً لقنوات التواصل الأخرى المتاحة للجميع؛ كالبريد الإلكتروني في الموقع الرسمـي للنيابة العامة عبر الأيقونة المخصصة للتواصل المباشر، أو عن طريـق الهاتف، أو عن طريق المراسلة بالبريد.

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