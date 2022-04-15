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مختص نفسي يقدم 13 نصيحة للتغلب على كورونا بالمناعة النفسية

أكد أنها توفر فرصة أكبر للتعافي حال الإصابة

قدم أخصائي علم النفس والمستشار بمركز التنمية الأسرية بالدمام الدكتور فهد الماجد، 13 نصيحة لتقوية المناعة النفسية والتعامل بشكل صحيح مع أزمة كورونا الحالية.

وقال خلال أمسية "الإسعافات النفسية الأولية" التي نظمتها "بر الشرقية"، ممثلة في مركز التنمية الأسرية: إن "هناك علاقة بين المناعة الجسدية والصحة النفسية، فكلما ارتفع مستوى الصحة النفسية تحسنت المناعة الجسدية".

وأشار إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بالمناعة النفسية لديهم فرصة أكبر للتعافي من فايروس كورونا في حال أصيبوا به - لا قدر الله-

وذكر "الماجد" عدداً من النقاط والتوصيات الهامة التي من شأنها أن تعزز المناعة النفسية لدى أفراد المجتمع، وخاصة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا وهي:

1- (الإيمان بالقضاء والقدر والقرب من الله ) لأنه كلما كان الإنسان أكثر قرباً من الله كلما اطمأنت نفسه، وسكنت مذكراً بقوله تعالى "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون".

2- تغيير أفكارنا وطريقتنا في النظر للحجر المنزلي والنظر إليه كسلوك دفاعي يهدف إلى الحماية والأمان "تغيير الصورة الذهنية".

3- ممارسة الهوايات بالمنزل، لأن ممارستها ترفع هرمون السعادة وهو ما يعزز الحالة النفسية ويعطي مناعة نفسية.

4- التركيز على أعداد المتعافين بدلاً من التركيز على أعداد الإصابات.

5- متابعة الأخبار بهدف المعرفة لا بهدف الهلع، فالهلع يضعف المناعة النفسية.

6- الابتعاد عن التوقعات السلبية والتوتر.

7- تعزيز التواصل مع الأشخاص الإيجابيين.

8- الابتعاد عن الشائعات "كمامة الأذن" لفلترة الشائعات التي تهدم الصحة النفسية.

9- التعرف على حقيقة الفيروس يبعث على الاطمئنان، لأنه ضعيف أمام اتباع سبل الوقاية.

10- التفاعل الاجتماعي مع العائلة بالمنزل ومع الأقارب عن بعد يعزز الصحة النفسية.

11- ممارسة الرياضة المنزلية ترفع المعنويات النفسية وتعزز المناعة.

12- ملء الفراغ إيجابياً بالانشغال بكل ما هو مفيد، فمتى انشغل العقل بما يفيده لا يجد فراغاً للتفكير في ما يقلق النفس ويوترها.

13- التغذية الصحية.. فللغذاء دور مهم في تعزيز الحالة النفسية والصحة العامة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مختص نفسي يقدم 13 نصيحة للتغلب على كورونا بالمناعة النفسية
سبق

قدم أخصائي علم النفس والمستشار بمركز التنمية الأسرية بالدمام الدكتور فهد الماجد، 13 نصيحة لتقوية المناعة النفسية والتعامل بشكل صحيح مع أزمة كورونا الحالية.

وقال خلال أمسية "الإسعافات النفسية الأولية" التي نظمتها "بر الشرقية"، ممثلة في مركز التنمية الأسرية: إن "هناك علاقة بين المناعة الجسدية والصحة النفسية، فكلما ارتفع مستوى الصحة النفسية تحسنت المناعة الجسدية".

وأشار إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بالمناعة النفسية لديهم فرصة أكبر للتعافي من فايروس كورونا في حال أصيبوا به - لا قدر الله-

وذكر "الماجد" عدداً من النقاط والتوصيات الهامة التي من شأنها أن تعزز المناعة النفسية لدى أفراد المجتمع، وخاصة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا وهي:

1- (الإيمان بالقضاء والقدر والقرب من الله ) لأنه كلما كان الإنسان أكثر قرباً من الله كلما اطمأنت نفسه، وسكنت مذكراً بقوله تعالى "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون".

2- تغيير أفكارنا وطريقتنا في النظر للحجر المنزلي والنظر إليه كسلوك دفاعي يهدف إلى الحماية والأمان "تغيير الصورة الذهنية".

3- ممارسة الهوايات بالمنزل، لأن ممارستها ترفع هرمون السعادة وهو ما يعزز الحالة النفسية ويعطي مناعة نفسية.

4- التركيز على أعداد المتعافين بدلاً من التركيز على أعداد الإصابات.

5- متابعة الأخبار بهدف المعرفة لا بهدف الهلع، فالهلع يضعف المناعة النفسية.

6- الابتعاد عن التوقعات السلبية والتوتر.

7- تعزيز التواصل مع الأشخاص الإيجابيين.

8- الابتعاد عن الشائعات "كمامة الأذن" لفلترة الشائعات التي تهدم الصحة النفسية.

9- التعرف على حقيقة الفيروس يبعث على الاطمئنان، لأنه ضعيف أمام اتباع سبل الوقاية.

10- التفاعل الاجتماعي مع العائلة بالمنزل ومع الأقارب عن بعد يعزز الصحة النفسية.

11- ممارسة الرياضة المنزلية ترفع المعنويات النفسية وتعزز المناعة.

12- ملء الفراغ إيجابياً بالانشغال بكل ما هو مفيد، فمتى انشغل العقل بما يفيده لا يجد فراغاً للتفكير في ما يقلق النفس ويوترها.

13- التغذية الصحية.. فللغذاء دور مهم في تعزيز الحالة النفسية والصحة العامة.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
08:06 PM

مختص نفسي يقدم 13 نصيحة للتغلب على كورونا بالمناعة النفسية

أكد أنها توفر فرصة أكبر للتعافي حال الإصابة

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محمد عبيد - الدمام
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قدم أخصائي علم النفس والمستشار بمركز التنمية الأسرية بالدمام الدكتور فهد الماجد، 13 نصيحة لتقوية المناعة النفسية والتعامل بشكل صحيح مع أزمة كورونا الحالية.

وقال خلال أمسية "الإسعافات النفسية الأولية" التي نظمتها "بر الشرقية"، ممثلة في مركز التنمية الأسرية: إن "هناك علاقة بين المناعة الجسدية والصحة النفسية، فكلما ارتفع مستوى الصحة النفسية تحسنت المناعة الجسدية".

وأشار إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بالمناعة النفسية لديهم فرصة أكبر للتعافي من فايروس كورونا في حال أصيبوا به - لا قدر الله-

وذكر "الماجد" عدداً من النقاط والتوصيات الهامة التي من شأنها أن تعزز المناعة النفسية لدى أفراد المجتمع، وخاصة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا وهي:

1- (الإيمان بالقضاء والقدر والقرب من الله ) لأنه كلما كان الإنسان أكثر قرباً من الله كلما اطمأنت نفسه، وسكنت مذكراً بقوله تعالى "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون".

2- تغيير أفكارنا وطريقتنا في النظر للحجر المنزلي والنظر إليه كسلوك دفاعي يهدف إلى الحماية والأمان "تغيير الصورة الذهنية".

3- ممارسة الهوايات بالمنزل، لأن ممارستها ترفع هرمون السعادة وهو ما يعزز الحالة النفسية ويعطي مناعة نفسية.

4- التركيز على أعداد المتعافين بدلاً من التركيز على أعداد الإصابات.

5- متابعة الأخبار بهدف المعرفة لا بهدف الهلع، فالهلع يضعف المناعة النفسية.

6- الابتعاد عن التوقعات السلبية والتوتر.

7- تعزيز التواصل مع الأشخاص الإيجابيين.

8- الابتعاد عن الشائعات "كمامة الأذن" لفلترة الشائعات التي تهدم الصحة النفسية.

9- التعرف على حقيقة الفيروس يبعث على الاطمئنان، لأنه ضعيف أمام اتباع سبل الوقاية.

10- التفاعل الاجتماعي مع العائلة بالمنزل ومع الأقارب عن بعد يعزز الصحة النفسية.

11- ممارسة الرياضة المنزلية ترفع المعنويات النفسية وتعزز المناعة.

12- ملء الفراغ إيجابياً بالانشغال بكل ما هو مفيد، فمتى انشغل العقل بما يفيده لا يجد فراغاً للتفكير في ما يقلق النفس ويوترها.

13- التغذية الصحية.. فللغذاء دور مهم في تعزيز الحالة النفسية والصحة العامة.

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