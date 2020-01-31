مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم رحلة ترفيهية لـ27 طفلاً يمنياً من المعاد تأهيلهم

يوزع 500 حقيبة شتوية في إقليم جلجت بلتستان

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس رحلة ترفيهية إلى حديقة مأرب العامة لـ 27 طفلاً من الأطفال الخاضعين للتأهيل النفسي والاجتماعي ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن.

وشملت الرحلة أنشطة فردية وجماعية ومسابقات رياضية وثقافية، إضافة إلى اللعب في أقسام الحديقة المختلفة.

وتهدف الرحلة لإدخال البهجة والسرور في قلوب الأطفال وقضائهم أوقاتا من المرح في إطار سعي المركز المتواصل إلى الاهتمام بهم وبغيرهم من أطفال اليمن الذين جندتهم المليشيات الحوثية وزجت بهم في صراعها المسلح.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 500 حقيبة شتوية في مديرية ديامر بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,500 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.