"مدني جازان" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء

"الأرصاد" نبّهت لأمطار رعدية ورياح على عدة محافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: (الريث، والعارضة، وفيفا)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.