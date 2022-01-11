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رصد 53 منشأة لم تلتزم بتوفير مستحضرات صيدلانية للسوق المحلي في ديسمبر

"الغذاء والدواء" تنفّذ جولات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 53 منشأة خالفت نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية خلال شهر ديسمبر من عام 2021م، وذلك لعدم التزامها بتوفير مستحضرات صيدلانية للسوق المحلي.

وأوضحت "الهيئة" أن مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية مُلزمة بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن عليها إبلاغ "الهيئة" في حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات.

وأشارت إلى أن مفتشيها رصدوا خلال الشهر الماضي 25 منشأة لم تسجل في نظام "رصد"، وتسع منشآت تخلفت عن التبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من "الهيئة".

وتراقب "الغذاء والدواء" مخزون المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة لديها في المصانع والمستودعات الخاصة بالاتجار بها في جميع مناطق المملكة عن طريق نظام التتبع الإلكتروني "رصد"، وذلك بهدف ضبط توافر الدواء بكميات كافية في السوق المحلي، وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد للدواء بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم.

وتنفّذ الهيئة جولات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من الالتزام بأنظمتها ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصًا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رصد 53 منشأة لم تلتزم بتوفير مستحضرات صيدلانية للسوق المحلي في ديسمبر
سبق

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 53 منشأة خالفت نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية خلال شهر ديسمبر من عام 2021م، وذلك لعدم التزامها بتوفير مستحضرات صيدلانية للسوق المحلي.

وأوضحت "الهيئة" أن مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية مُلزمة بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن عليها إبلاغ "الهيئة" في حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات.

وأشارت إلى أن مفتشيها رصدوا خلال الشهر الماضي 25 منشأة لم تسجل في نظام "رصد"، وتسع منشآت تخلفت عن التبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من "الهيئة".

وتراقب "الغذاء والدواء" مخزون المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة لديها في المصانع والمستودعات الخاصة بالاتجار بها في جميع مناطق المملكة عن طريق نظام التتبع الإلكتروني "رصد"، وذلك بهدف ضبط توافر الدواء بكميات كافية في السوق المحلي، وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد للدواء بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم.

وتنفّذ الهيئة جولات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من الالتزام بأنظمتها ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصًا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
02:02 PM

رصد 53 منشأة لم تلتزم بتوفير مستحضرات صيدلانية للسوق المحلي في ديسمبر

"الغذاء والدواء" تنفّذ جولات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 53 منشأة خالفت نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية خلال شهر ديسمبر من عام 2021م، وذلك لعدم التزامها بتوفير مستحضرات صيدلانية للسوق المحلي.

وأوضحت "الهيئة" أن مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية مُلزمة بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن عليها إبلاغ "الهيئة" في حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات.

وأشارت إلى أن مفتشيها رصدوا خلال الشهر الماضي 25 منشأة لم تسجل في نظام "رصد"، وتسع منشآت تخلفت عن التبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من "الهيئة".

وتراقب "الغذاء والدواء" مخزون المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة لديها في المصانع والمستودعات الخاصة بالاتجار بها في جميع مناطق المملكة عن طريق نظام التتبع الإلكتروني "رصد"، وذلك بهدف ضبط توافر الدواء بكميات كافية في السوق المحلي، وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد للدواء بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم.

وتنفّذ الهيئة جولات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من الالتزام بأنظمتها ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصًا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.

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