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أكثر من لاعب إقليمي.. بماذا وصف الرئيس الروسي ثقل السعودية في العالم؟

قال: التعاون مع المملكة وقيادتها مهم لنا للغاية

بالرغم من أن تقدير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لثقل السعودية ودورها الإقليمي والدولي يتطابق تمامًا مع ما تجمع عليه دوائر صنع القرار في العالم حول مكانتها وتأثيرها، يظل ما ذكره يكتسب أهمية خاصة؛ كونه صادرًا عن رئيس إحدى القوى العظمى في العالم.

وحول ثقل دور السعودية قال "بوتين" في حوار مع قناة "العربية" في منتجع سوتشي: "بالنسبة لدور السعودية في المنطقة فبالطبع إن السعودية تعتبر من الدول الأساسية في المنطقة بلا شك، كما أنها تؤثر بحسب قدراتها ونطاق نشاطها في مجال الطاقة".

وأضاف الرئيس الروسي: "يمكن أن نعتبر السعودية لاعبًا ليس إقليميًّا فحسب، وإنما دولي أيضًا؛ فهي تؤثر في سوق الطاقة العالمية؛ وبالتالي في سائر الطاقة العالمية".

وانطلاقًا مما يراه من أهمية للسعودية أكد "بوتين" أن "التعاون مع السعودية، ومع العاهل السعودي الملك سلمان، والأمير محمد بن سلمان، بالنسبة لنا مهم للغاية، وسوف نعمل على تطوير هذه العلاقات قُدمًا".

السعودية الملك سلمان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الطاقة بوتين في السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من لاعب إقليمي.. بماذا وصف الرئيس الروسي ثقل السعودية في العالم؟
سبق

بالرغم من أن تقدير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لثقل السعودية ودورها الإقليمي والدولي يتطابق تمامًا مع ما تجمع عليه دوائر صنع القرار في العالم حول مكانتها وتأثيرها، يظل ما ذكره يكتسب أهمية خاصة؛ كونه صادرًا عن رئيس إحدى القوى العظمى في العالم.

وحول ثقل دور السعودية قال "بوتين" في حوار مع قناة "العربية" في منتجع سوتشي: "بالنسبة لدور السعودية في المنطقة فبالطبع إن السعودية تعتبر من الدول الأساسية في المنطقة بلا شك، كما أنها تؤثر بحسب قدراتها ونطاق نشاطها في مجال الطاقة".

وأضاف الرئيس الروسي: "يمكن أن نعتبر السعودية لاعبًا ليس إقليميًّا فحسب، وإنما دولي أيضًا؛ فهي تؤثر في سوق الطاقة العالمية؛ وبالتالي في سائر الطاقة العالمية".

وانطلاقًا مما يراه من أهمية للسعودية أكد "بوتين" أن "التعاون مع السعودية، ومع العاهل السعودي الملك سلمان، والأمير محمد بن سلمان، بالنسبة لنا مهم للغاية، وسوف نعمل على تطوير هذه العلاقات قُدمًا".

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
09:01 PM

أكثر من لاعب إقليمي.. بماذا وصف الرئيس الروسي ثقل السعودية في العالم؟

قال: التعاون مع المملكة وقيادتها مهم لنا للغاية

A A A
محمد صبح - الرياض
2
3,596

بالرغم من أن تقدير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لثقل السعودية ودورها الإقليمي والدولي يتطابق تمامًا مع ما تجمع عليه دوائر صنع القرار في العالم حول مكانتها وتأثيرها، يظل ما ذكره يكتسب أهمية خاصة؛ كونه صادرًا عن رئيس إحدى القوى العظمى في العالم.

وحول ثقل دور السعودية قال "بوتين" في حوار مع قناة "العربية" في منتجع سوتشي: "بالنسبة لدور السعودية في المنطقة فبالطبع إن السعودية تعتبر من الدول الأساسية في المنطقة بلا شك، كما أنها تؤثر بحسب قدراتها ونطاق نشاطها في مجال الطاقة".

وأضاف الرئيس الروسي: "يمكن أن نعتبر السعودية لاعبًا ليس إقليميًّا فحسب، وإنما دولي أيضًا؛ فهي تؤثر في سوق الطاقة العالمية؛ وبالتالي في سائر الطاقة العالمية".

وانطلاقًا مما يراه من أهمية للسعودية أكد "بوتين" أن "التعاون مع السعودية، ومع العاهل السعودي الملك سلمان، والأمير محمد بن سلمان، بالنسبة لنا مهم للغاية، وسوف نعمل على تطوير هذه العلاقات قُدمًا".

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