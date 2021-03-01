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"مدني صامطة" يفعِّل اليوم العالمي تحت شعار "يد تبني ويد تحمي"

وجَّه المواطنين بضرورة اتباع تعليمات السلامة وقت الحوادث والأمطار

فعّلت إدارة الدفاع المدني بمحافظة صامطة فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "يد تبني ويد تحمي"، وذلك في عدد من المواقع داخل المحافظة، وفي الطرقات، وأمام المراكز التجارية التي يرتادها المواطنون والمقيمون.

وتفصيلاً، قام عدد من أفراد الدفاع بتوزيع المنشورات التوعوية على المواطنين بهدف تعريفهم باليوم العالمي للدفاع المدني، كما عملت إدارة الدفاع المدني بصامطة على عمل الفيديوهات التثقيفية التوعوية، وعرضها في شاشات العرض عبر الطرق الرئيسية، إضافة إلى توزيع اللافتات في الشوارع بهدف نشر ثقافة الأمن والسلامة في الأرواح والممتلكات، وكيفية التصرف عند حدوث الكوارث والحوادث البيئية للخروج بأقل الخسائر، وحث المجتمع على ضرورة تلقي دورات في الأمن والسلامة من المخاطر.

ووجّه الدفاع المدني المواطنين بضرورة اتباع تعليمات السلامة وقت الحوادث والأمطار والسيول والحرائق؛ حتى يتمكن الدفاع المدني من أداء مهامه بنجاح، وبتعاون ووعي من الجميع.

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"مدني صامطة" يفعِّل اليوم العالمي تحت شعار "يد تبني ويد تحمي"
سبق

فعّلت إدارة الدفاع المدني بمحافظة صامطة فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "يد تبني ويد تحمي"، وذلك في عدد من المواقع داخل المحافظة، وفي الطرقات، وأمام المراكز التجارية التي يرتادها المواطنون والمقيمون.

وتفصيلاً، قام عدد من أفراد الدفاع بتوزيع المنشورات التوعوية على المواطنين بهدف تعريفهم باليوم العالمي للدفاع المدني، كما عملت إدارة الدفاع المدني بصامطة على عمل الفيديوهات التثقيفية التوعوية، وعرضها في شاشات العرض عبر الطرق الرئيسية، إضافة إلى توزيع اللافتات في الشوارع بهدف نشر ثقافة الأمن والسلامة في الأرواح والممتلكات، وكيفية التصرف عند حدوث الكوارث والحوادث البيئية للخروج بأقل الخسائر، وحث المجتمع على ضرورة تلقي دورات في الأمن والسلامة من المخاطر.

ووجّه الدفاع المدني المواطنين بضرورة اتباع تعليمات السلامة وقت الحوادث والأمطار والسيول والحرائق؛ حتى يتمكن الدفاع المدني من أداء مهامه بنجاح، وبتعاون ووعي من الجميع.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
10:24 PM

"مدني صامطة" يفعِّل اليوم العالمي تحت شعار "يد تبني ويد تحمي"

وجَّه المواطنين بضرورة اتباع تعليمات السلامة وقت الحوادث والأمطار

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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فعّلت إدارة الدفاع المدني بمحافظة صامطة فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "يد تبني ويد تحمي"، وذلك في عدد من المواقع داخل المحافظة، وفي الطرقات، وأمام المراكز التجارية التي يرتادها المواطنون والمقيمون.

وتفصيلاً، قام عدد من أفراد الدفاع بتوزيع المنشورات التوعوية على المواطنين بهدف تعريفهم باليوم العالمي للدفاع المدني، كما عملت إدارة الدفاع المدني بصامطة على عمل الفيديوهات التثقيفية التوعوية، وعرضها في شاشات العرض عبر الطرق الرئيسية، إضافة إلى توزيع اللافتات في الشوارع بهدف نشر ثقافة الأمن والسلامة في الأرواح والممتلكات، وكيفية التصرف عند حدوث الكوارث والحوادث البيئية للخروج بأقل الخسائر، وحث المجتمع على ضرورة تلقي دورات في الأمن والسلامة من المخاطر.

ووجّه الدفاع المدني المواطنين بضرورة اتباع تعليمات السلامة وقت الحوادث والأمطار والسيول والحرائق؛ حتى يتمكن الدفاع المدني من أداء مهامه بنجاح، وبتعاون ووعي من الجميع.

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