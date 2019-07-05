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لجنة أعمال الحج بفرع "نيابة مكة" تباشر أعمالها

في اجتماع شهد بحث توزيع المهام وآليات العمل

رعى رئيس فرع النيابة العامة في منطقة مكة المكرمة الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الوردي؛ انعقاد أول اجتماعات لجنة أعمال الحج بالفرع، استعدادًا لموسم حج هذا العام.

وحضر الاجتماع مساعد رئيس الفرع رئيس اللجنة الشيخ نايف بن محمد المدرع، واستعرض المجتمعون عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وناقشوا خطط توزيع المهام وآليات العمل، بالإضافة إلى متطلبات تجهيز مقار النيابة العامة بالمشاعر المقدسة، والتي تشمل المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفات ومقر الفرع بمكة المكرمة.

وألقى رئيس الفرع كلمة في بداية الاجتماع نقل فيها تحيات النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب للمجتمعين، وتوجيهاته المؤكدة على تعزيز التعاون والتكامل مع الجهات المعنية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والمساهمة في إنجاح حج هذا العام.

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لجنة أعمال الحج بفرع "نيابة مكة" تباشر أعمالها
سبق

رعى رئيس فرع النيابة العامة في منطقة مكة المكرمة الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الوردي؛ انعقاد أول اجتماعات لجنة أعمال الحج بالفرع، استعدادًا لموسم حج هذا العام.

وحضر الاجتماع مساعد رئيس الفرع رئيس اللجنة الشيخ نايف بن محمد المدرع، واستعرض المجتمعون عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وناقشوا خطط توزيع المهام وآليات العمل، بالإضافة إلى متطلبات تجهيز مقار النيابة العامة بالمشاعر المقدسة، والتي تشمل المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفات ومقر الفرع بمكة المكرمة.

وألقى رئيس الفرع كلمة في بداية الاجتماع نقل فيها تحيات النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب للمجتمعين، وتوجيهاته المؤكدة على تعزيز التعاون والتكامل مع الجهات المعنية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والمساهمة في إنجاح حج هذا العام.

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
05:25 PM

لجنة أعمال الحج بفرع "نيابة مكة" تباشر أعمالها

في اجتماع شهد بحث توزيع المهام وآليات العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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رعى رئيس فرع النيابة العامة في منطقة مكة المكرمة الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الوردي؛ انعقاد أول اجتماعات لجنة أعمال الحج بالفرع، استعدادًا لموسم حج هذا العام.

وحضر الاجتماع مساعد رئيس الفرع رئيس اللجنة الشيخ نايف بن محمد المدرع، واستعرض المجتمعون عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وناقشوا خطط توزيع المهام وآليات العمل، بالإضافة إلى متطلبات تجهيز مقار النيابة العامة بالمشاعر المقدسة، والتي تشمل المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفات ومقر الفرع بمكة المكرمة.

وألقى رئيس الفرع كلمة في بداية الاجتماع نقل فيها تحيات النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب للمجتمعين، وتوجيهاته المؤكدة على تعزيز التعاون والتكامل مع الجهات المعنية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والمساهمة في إنجاح حج هذا العام.

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