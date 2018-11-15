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جيبوتي تجدد دعمها للمملكة في إجراءاتها لكشف ملابسات قضية خاشقجي

شددت على رفضها لتسييس القضية أو استغلالها للإساءة إلى السعودية

جددت جمهورية جيبوتي موقفها الداعم للمملكة العربية السعودية، وللإجراءات التي اتخذتها لكشف ملابسات مقتل الصحفي جمال خاشقجي - رحمه الله -.

ونوهت جيبوتي في بيان لها بنتائج التحقيق التي أعلن عنها النائب العام، والتي تعكس حرص المملكة على تبيان الحقائق بكل شفافية ونزاهة، ومحاسبة المتورطين وتحقيق العدالة.

وأكدت أهمية ترك القضاء ليأخذ مجراه بشأن القضية، كما شددت على رفضها لتسييس القضية أو استغلالها للإساءة إلى المملكة العربية السعودية، صاحبة الدور الريادي في حفظ الأمن والسلم على صعيد المنطقة والعالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جيبوتي تجدد دعمها للمملكة في إجراءاتها لكشف ملابسات قضية خاشقجي
سبق

جددت جمهورية جيبوتي موقفها الداعم للمملكة العربية السعودية، وللإجراءات التي اتخذتها لكشف ملابسات مقتل الصحفي جمال خاشقجي - رحمه الله -.

ونوهت جيبوتي في بيان لها بنتائج التحقيق التي أعلن عنها النائب العام، والتي تعكس حرص المملكة على تبيان الحقائق بكل شفافية ونزاهة، ومحاسبة المتورطين وتحقيق العدالة.

وأكدت أهمية ترك القضاء ليأخذ مجراه بشأن القضية، كما شددت على رفضها لتسييس القضية أو استغلالها للإساءة إلى المملكة العربية السعودية، صاحبة الدور الريادي في حفظ الأمن والسلم على صعيد المنطقة والعالم.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
10:37 PM
اخر تعديل
16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
12:03 AM

جيبوتي تجدد دعمها للمملكة في إجراءاتها لكشف ملابسات قضية خاشقجي

شددت على رفضها لتسييس القضية أو استغلالها للإساءة إلى السعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جيبوتي
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جددت جمهورية جيبوتي موقفها الداعم للمملكة العربية السعودية، وللإجراءات التي اتخذتها لكشف ملابسات مقتل الصحفي جمال خاشقجي - رحمه الله -.

ونوهت جيبوتي في بيان لها بنتائج التحقيق التي أعلن عنها النائب العام، والتي تعكس حرص المملكة على تبيان الحقائق بكل شفافية ونزاهة، ومحاسبة المتورطين وتحقيق العدالة.

وأكدت أهمية ترك القضاء ليأخذ مجراه بشأن القضية، كما شددت على رفضها لتسييس القضية أو استغلالها للإساءة إلى المملكة العربية السعودية، صاحبة الدور الريادي في حفظ الأمن والسلم على صعيد المنطقة والعالم.

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