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ليبيا: 161 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و3 وفيات و8 حالات شفاء

ارتفع إجمالي الإصابات إلى 4063 حالة بينها 3345 نشطة

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا؛ فضلًا عن تسجيل 3 وفيات، و8 حالات شفاء.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا» في ليبيا إلى 4063 حالة، بينها 3345 حالة نشطة؛ بينما تعافى 625 شخصًا، وتوفي 93 حالة.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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ليبيا: 161 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و3 وفيات و8 حالات شفاء
سبق

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا؛ فضلًا عن تسجيل 3 وفيات، و8 حالات شفاء.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا» في ليبيا إلى 4063 حالة، بينها 3345 حالة نشطة؛ بينما تعافى 625 شخصًا، وتوفي 93 حالة.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
08:28 AM

ليبيا: 161 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و3 وفيات و8 حالات شفاء

ارتفع إجمالي الإصابات إلى 4063 حالة بينها 3345 نشطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طرابلس
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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا؛ فضلًا عن تسجيل 3 وفيات، و8 حالات شفاء.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا» في ليبيا إلى 4063 حالة، بينها 3345 حالة نشطة؛ بينما تعافى 625 شخصًا، وتوفي 93 حالة.

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