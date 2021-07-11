لمن يعاني ضغط الدم.. "الصحة" تكشف ما يجب فعله لتقليل خطر الإصابة بكورونا

شدَّدت على ضرورة أخذ اللقاح

أجابت وزارة الصحة عن أحد الاستفسارات الشائعة لمن يعاني ضغط الدم العالي، وما الذي يجب فعله لتقليل خطر الإصابة بأعراض فيروس كورونا الخطير.

وأشارت الوزارة إلى أنه "إذا كنت تعاني ارتفاع ضغط الدم فإن أهم خطوة يمكنك اتخاذها هي التحكم في الضغط، واتبع خطة العلاج التي وضعتها مع طبيبك لحماية نفسك من المضاعفات الخطيرة التي يمكن أن يسببها ارتفاع ضغط الدم".

وأكدت أنه على مريض الضغط الالتزام بتناول الأدوية، وتغيير نمط الحياة يمنع أو يقلل المشكلات الصحية التي يمكن أن يسببها ارتفاع ضغط الدم، طالبة بأخذ اللقاح لحمايتك من الإصابة الشديدة والمضاعفات الخطيرة.

