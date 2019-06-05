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"غفوة سائق" تقلب حافلة معتمرين غرب عفيف

الحادث أسفر عن إصابة 20 راكباً نقلوا للمستشفى

أعلن مستشفى عفيف العام اليوم، حالة النداء الأصفر "كود يلو CODE YELLOW"، إثر تلقي بلاغ بوقوع حادث انقلاب لحافلة تقل أكثر من 20 راكباً من مختلف الجنسيات، كانوا في طريقهم للعمرة.

ووقع الحادث، وفق التقارير، بسبب انحراف الحافلة عن مسارها، نتيجة غفوة سائقها، حيث انقلبت بجانب طريق "عفيف – ظلم"، وأدى ذلك إلى إصابة 20 حالة من الركاب.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بمستشفى عفيف سلطان المغيري إن المستشفى استقبل 20 حالة تنوعت إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة، وتلقى الجميع العلاج اللازم.

وأضاف: المستشفى استنفر الكوادر الطبية والتمريضية فور تلقي البلاغ، وذلك بمتابعة مباشرة من صحة الرياض ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي.

وأردف: تم دعم إسعافات هيئة الهلال الأحمر بأربع فرق من المستشفى لنقل المصابين.

يذكر أن الحادث قد باشرته فرق من مركز انطلاق أمن الطرق بعفيف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"غفوة سائق" تقلب حافلة معتمرين غرب عفيف
سبق

أعلن مستشفى عفيف العام اليوم، حالة النداء الأصفر "كود يلو CODE YELLOW"، إثر تلقي بلاغ بوقوع حادث انقلاب لحافلة تقل أكثر من 20 راكباً من مختلف الجنسيات، كانوا في طريقهم للعمرة.

ووقع الحادث، وفق التقارير، بسبب انحراف الحافلة عن مسارها، نتيجة غفوة سائقها، حيث انقلبت بجانب طريق "عفيف – ظلم"، وأدى ذلك إلى إصابة 20 حالة من الركاب.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بمستشفى عفيف سلطان المغيري إن المستشفى استقبل 20 حالة تنوعت إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة، وتلقى الجميع العلاج اللازم.

وأضاف: المستشفى استنفر الكوادر الطبية والتمريضية فور تلقي البلاغ، وذلك بمتابعة مباشرة من صحة الرياض ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي.

وأردف: تم دعم إسعافات هيئة الهلال الأحمر بأربع فرق من المستشفى لنقل المصابين.

يذكر أن الحادث قد باشرته فرق من مركز انطلاق أمن الطرق بعفيف.

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
04:12 PM

"غفوة سائق" تقلب حافلة معتمرين غرب عفيف

الحادث أسفر عن إصابة 20 راكباً نقلوا للمستشفى

A A A
فهد الغبيوي - عفيف
1
3,358

أعلن مستشفى عفيف العام اليوم، حالة النداء الأصفر "كود يلو CODE YELLOW"، إثر تلقي بلاغ بوقوع حادث انقلاب لحافلة تقل أكثر من 20 راكباً من مختلف الجنسيات، كانوا في طريقهم للعمرة.

ووقع الحادث، وفق التقارير، بسبب انحراف الحافلة عن مسارها، نتيجة غفوة سائقها، حيث انقلبت بجانب طريق "عفيف – ظلم"، وأدى ذلك إلى إصابة 20 حالة من الركاب.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بمستشفى عفيف سلطان المغيري إن المستشفى استقبل 20 حالة تنوعت إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة، وتلقى الجميع العلاج اللازم.

وأضاف: المستشفى استنفر الكوادر الطبية والتمريضية فور تلقي البلاغ، وذلك بمتابعة مباشرة من صحة الرياض ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي.

وأردف: تم دعم إسعافات هيئة الهلال الأحمر بأربع فرق من المستشفى لنقل المصابين.

يذكر أن الحادث قد باشرته فرق من مركز انطلاق أمن الطرق بعفيف.

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