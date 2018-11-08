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يثير القلق.. منظمة العفو تدين احتلال الحوثيين لمستشفى الحديدة

قالت: استخدامها المرضى دروعاً بشرية ينتهك القانون الإنساني الدولي

أكدت منظمة العفو الدولية، الخميس، أن مليشيا الحوثي الانقلابية سيطرت على سطح المستشفى الوحيد الذي يعمل في مدينة الحديدة غربي اليمن، وهو ما يثير القلق باستخدام المرضى دروعاً بشرية من قبل المتمردين.

وأكدت مديرة الحملات ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو سماح حديد، أن احتلال الحوثيين لسطح المستشفى ينتهك القانون الإنساني الدولي وفق "سكاي نيوز".

وفي وقت سابق الثلاثاء، حوّلت مليشيا الحوثي الإيرانية مستشفى 22 مايو الأهلي في الحديدة إلى ثكنة عسكرية، يما يؤكد تمادي المتمردين في انتهاكهم للحقوق الإنسانية والمدنية للمرضى والأطقم الطبية.

ونصبت المليشيا الانقلابية أسلحة ثقيلة داخل المستشفى، وذلك وسط منطقة تعجّ بالمدنيين. وقامت باحتجاز الطواقم الطبية لاستخدامهم دروعاً بشرية.

وناشدت الطواقم الطبية، من بينهم هنود وباكستانيون، المنظمات الدولية إنقاذهم وإخراجهم من المستشفى.

وتعرّض الممارسات الحوثية المتعارضة مع القوانين الدولية، السكان للخطر، حين تنفجر الذخائر والألغام التي يجري تفخيخ المناطق السكنية بها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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يثير القلق.. منظمة العفو تدين احتلال الحوثيين لمستشفى الحديدة
سبق

أكدت منظمة العفو الدولية، الخميس، أن مليشيا الحوثي الانقلابية سيطرت على سطح المستشفى الوحيد الذي يعمل في مدينة الحديدة غربي اليمن، وهو ما يثير القلق باستخدام المرضى دروعاً بشرية من قبل المتمردين.

وأكدت مديرة الحملات ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو سماح حديد، أن احتلال الحوثيين لسطح المستشفى ينتهك القانون الإنساني الدولي وفق "سكاي نيوز".

وفي وقت سابق الثلاثاء، حوّلت مليشيا الحوثي الإيرانية مستشفى 22 مايو الأهلي في الحديدة إلى ثكنة عسكرية، يما يؤكد تمادي المتمردين في انتهاكهم للحقوق الإنسانية والمدنية للمرضى والأطقم الطبية.

ونصبت المليشيا الانقلابية أسلحة ثقيلة داخل المستشفى، وذلك وسط منطقة تعجّ بالمدنيين. وقامت باحتجاز الطواقم الطبية لاستخدامهم دروعاً بشرية.

وناشدت الطواقم الطبية، من بينهم هنود وباكستانيون، المنظمات الدولية إنقاذهم وإخراجهم من المستشفى.

وتعرّض الممارسات الحوثية المتعارضة مع القوانين الدولية، السكان للخطر، حين تنفجر الذخائر والألغام التي يجري تفخيخ المناطق السكنية بها.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
11:01 AM

يثير القلق.. منظمة العفو تدين احتلال الحوثيين لمستشفى الحديدة

قالت: استخدامها المرضى دروعاً بشرية ينتهك القانون الإنساني الدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت منظمة العفو الدولية، الخميس، أن مليشيا الحوثي الانقلابية سيطرت على سطح المستشفى الوحيد الذي يعمل في مدينة الحديدة غربي اليمن، وهو ما يثير القلق باستخدام المرضى دروعاً بشرية من قبل المتمردين.

وأكدت مديرة الحملات ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو سماح حديد، أن احتلال الحوثيين لسطح المستشفى ينتهك القانون الإنساني الدولي وفق "سكاي نيوز".

وفي وقت سابق الثلاثاء، حوّلت مليشيا الحوثي الإيرانية مستشفى 22 مايو الأهلي في الحديدة إلى ثكنة عسكرية، يما يؤكد تمادي المتمردين في انتهاكهم للحقوق الإنسانية والمدنية للمرضى والأطقم الطبية.

ونصبت المليشيا الانقلابية أسلحة ثقيلة داخل المستشفى، وذلك وسط منطقة تعجّ بالمدنيين. وقامت باحتجاز الطواقم الطبية لاستخدامهم دروعاً بشرية.

وناشدت الطواقم الطبية، من بينهم هنود وباكستانيون، المنظمات الدولية إنقاذهم وإخراجهم من المستشفى.

وتعرّض الممارسات الحوثية المتعارضة مع القوانين الدولية، السكان للخطر، حين تنفجر الذخائر والألغام التي يجري تفخيخ المناطق السكنية بها.

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