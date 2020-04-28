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بعد سلامة تحاليل الباصق.. بلدية بلقرن تعيد فتح مركزين للتسوق

النتيجة أظهرت سلامته وخلوّه من الفيروسات.. عقمت المركزين بشكل احترازي

سمحت بلدية بلقرن بإعادة فتح مركزين للتسوق في المحافظة بعد حادثة بصق مقيم على الخضار بأحد مراكز التسوق، وذلك بعد ظهور نتيجة تحليل المقيم وخلوّه من الفيروسات.

جاء ذلك بعد ظهور نتائج التحاليل التي أجرتها وزارة الصحة لمقيم من جنسية عربية، الذي قام بحادثة البصق بأحد مراكز التسوق بالمحافظة ثم توجه لمركز تسوق آخر وقام بنفس الفعل، حيث أظهرت نتائج التحاليل سلامة المقيم من الفيروسات بناءً على التقرير المعد من قبل الوزارة، حيث شرعت بلدية محافظة بلقرن في الإشراف على تعقيم مركزي التسوق والتأكد من تاريخ المنتجات المعروضة بهما، وذلك للسماح بفتحهما مرة أخرى للمتسوقين.

من جانبه أكد رئيس بلدية محافظة بلقرن "أحمد عوض البارقي"، أن ما قامت به البلدية من إجراءات في إغلاق المركزين يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها، بناءً على توجيه أمين منطقة عسير الدكتور "وليد الحميدي".

من ناحية أخرى وجه "البارقي" الشكر والتقدير لمُلاك المركزين التجاريين على ما أبدوه من تعاون والتزام باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإغلاق الفوري للمركزين حفاظاً على الصحة العامة وسلامة الجميع، وذلك حتى يتم ظهور نتائج التحاليل المعملية الدقيقة ومن قبل وزارة الصحة.

وفي ختام تصريحه شدد "البارقي" على أنه من الضروري على كل مواطن ومقيم أن يتعاون مع الجهات الحكومية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو ملاحظات على نظافة المطاعم أو المحلات وذلك بتقديم بلاغ عن طريق هاتف البلاغات الموحد ( 940 ) ليتم وبأسرع وقت ممكن مباشرتها ورصدها وتطبيق القوانين والأنظمة واللوائح بحق من يتهاون بأرواح المواطنين والمقيمين.

بلدية بلقرن حادثة بصق مقيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد سلامة تحاليل الباصق.. بلدية بلقرن تعيد فتح مركزين للتسوق
سبق

سمحت بلدية بلقرن بإعادة فتح مركزين للتسوق في المحافظة بعد حادثة بصق مقيم على الخضار بأحد مراكز التسوق، وذلك بعد ظهور نتيجة تحليل المقيم وخلوّه من الفيروسات.

جاء ذلك بعد ظهور نتائج التحاليل التي أجرتها وزارة الصحة لمقيم من جنسية عربية، الذي قام بحادثة البصق بأحد مراكز التسوق بالمحافظة ثم توجه لمركز تسوق آخر وقام بنفس الفعل، حيث أظهرت نتائج التحاليل سلامة المقيم من الفيروسات بناءً على التقرير المعد من قبل الوزارة، حيث شرعت بلدية محافظة بلقرن في الإشراف على تعقيم مركزي التسوق والتأكد من تاريخ المنتجات المعروضة بهما، وذلك للسماح بفتحهما مرة أخرى للمتسوقين.

من جانبه أكد رئيس بلدية محافظة بلقرن "أحمد عوض البارقي"، أن ما قامت به البلدية من إجراءات في إغلاق المركزين يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها، بناءً على توجيه أمين منطقة عسير الدكتور "وليد الحميدي".

من ناحية أخرى وجه "البارقي" الشكر والتقدير لمُلاك المركزين التجاريين على ما أبدوه من تعاون والتزام باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإغلاق الفوري للمركزين حفاظاً على الصحة العامة وسلامة الجميع، وذلك حتى يتم ظهور نتائج التحاليل المعملية الدقيقة ومن قبل وزارة الصحة.

وفي ختام تصريحه شدد "البارقي" على أنه من الضروري على كل مواطن ومقيم أن يتعاون مع الجهات الحكومية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو ملاحظات على نظافة المطاعم أو المحلات وذلك بتقديم بلاغ عن طريق هاتف البلاغات الموحد ( 940 ) ليتم وبأسرع وقت ممكن مباشرتها ورصدها وتطبيق القوانين والأنظمة واللوائح بحق من يتهاون بأرواح المواطنين والمقيمين.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
09:10 PM
اخر تعديل
28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
10:43 PM

بعد سلامة تحاليل الباصق.. بلدية بلقرن تعيد فتح مركزين للتسوق

النتيجة أظهرت سلامته وخلوّه من الفيروسات.. عقمت المركزين بشكل احترازي

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سويد الحارثي - بلقرن
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3,177

سمحت بلدية بلقرن بإعادة فتح مركزين للتسوق في المحافظة بعد حادثة بصق مقيم على الخضار بأحد مراكز التسوق، وذلك بعد ظهور نتيجة تحليل المقيم وخلوّه من الفيروسات.

جاء ذلك بعد ظهور نتائج التحاليل التي أجرتها وزارة الصحة لمقيم من جنسية عربية، الذي قام بحادثة البصق بأحد مراكز التسوق بالمحافظة ثم توجه لمركز تسوق آخر وقام بنفس الفعل، حيث أظهرت نتائج التحاليل سلامة المقيم من الفيروسات بناءً على التقرير المعد من قبل الوزارة، حيث شرعت بلدية محافظة بلقرن في الإشراف على تعقيم مركزي التسوق والتأكد من تاريخ المنتجات المعروضة بهما، وذلك للسماح بفتحهما مرة أخرى للمتسوقين.

من جانبه أكد رئيس بلدية محافظة بلقرن "أحمد عوض البارقي"، أن ما قامت به البلدية من إجراءات في إغلاق المركزين يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها، بناءً على توجيه أمين منطقة عسير الدكتور "وليد الحميدي".

من ناحية أخرى وجه "البارقي" الشكر والتقدير لمُلاك المركزين التجاريين على ما أبدوه من تعاون والتزام باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإغلاق الفوري للمركزين حفاظاً على الصحة العامة وسلامة الجميع، وذلك حتى يتم ظهور نتائج التحاليل المعملية الدقيقة ومن قبل وزارة الصحة.

وفي ختام تصريحه شدد "البارقي" على أنه من الضروري على كل مواطن ومقيم أن يتعاون مع الجهات الحكومية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو ملاحظات على نظافة المطاعم أو المحلات وذلك بتقديم بلاغ عن طريق هاتف البلاغات الموحد ( 940 ) ليتم وبأسرع وقت ممكن مباشرتها ورصدها وتطبيق القوانين والأنظمة واللوائح بحق من يتهاون بأرواح المواطنين والمقيمين.

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