معهد روبرت كوخ: معدل الإصابات بكورونا عاود الارتفاع في ألمانيا

قال: معدل استنساخ الفيروس يجب أن يكون أقل من "1" ليتقلص الوباء

تشير آخر إحصائيات معهد روبرت كوخ، إلى أن معدل نقل العدوى بفيروس كورونا بين الأشخاص، ارتفع مجددًا بعد أن كان منخفضًا في الفترة الماضية. يقول المعهد: إن معدل استنساخ الفيروس يجب أن يكون أقل من "1" حتى يمكن أن يتقلص الوباء.

وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية وغير المعدية اليوم الثلاثاء (28 أبريل 2020)، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 1144 حالة إلى 156337؛ فيما زاد عدد الوفيات بواقع 163 إلى 5913.

وقال المعهد الألماني: إن معدل العدوى بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا عاود الارتفاع.

ووفق الألمانية بحسب إحصائية للمعهد نُشرت مساء الاثنين؛ فإن كل مصاب بالفيروس ينقل العدوى في المتوسط إلى شخص واحد آخر؛ مما يعني أن معدل الاستنساخ ارتفع إلى 1؛ وهو ما يشير إلى أن عدد الإصابات الجديدة لم يعد يتراجع مثلما كان عليه الحال خلال الأيام الماضية.

وكان معدل الاستنساخ في ألمانيا مطلع مارس الماضي، يبلغ 3، ثم تراجع إلى 1.3 في الثامن من أبريل الجاري، ثم إلى 0.9 خلال الأيام الماضية، مع نطاق تذبذب في قيمة كل معدل.

ويوضح معدل الاستنساخ، متوسط عدد الأفراد الذين يمكن أن ينقل إليهم العدوى شخص مصاب بالفيروس.

وناشد رئيس معهد روبرت كوخ، لوتار فيلر، المواطنين في ألمانيا الاستمرارَ في الالتزام بقواعد مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال "فيلر" اليوم الثلاثاء في برلين: "لا نريد أن تزداد أعداد الإصابات مجددًا". وأكد "فيلر" ضرورة الاستمرار في البقاء في المنزل قدر الإمكان، والالتزام بقيود الاختلاط الاجتماعي، والحفاظ على مسافة متر ونصف على الأقل بين الأفراد، وارتداء حماية للأنف والفم حيثما يكون الحفاظ على هذه المسافة غير ممكن. وذكر "فيلر" أن ألمانيا نجحت للغاية على عكس دول أخرى -حتى الآن- في تحجيم انتشار الفيروس، وقال: "نريد الدفاع عن هذا النجاح".