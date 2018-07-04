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أمير عسير يستقبل الشيخ الشثري ورئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة

استقبل أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيسَ محكمة الاستئناف الإدارية بعسير أحمد بن محمد الجوفان.

وجرى -خلال الاستقبال- بحثُ عدد من الموضوعات المتعلقة بقضايا الاستئناف في المنطقة.

من جانبه أعرب "الجوفان" عن شكره لأمير المنطقة؛ داعياً الله له بالعون والسداد.

كما استقبل أمير منطقة عسير، في مكتبه بالإمارة اليوم، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، الذي يزور المنطقة للمشاركة في لقاء الأئمة المقام على مسرح جامعة الملك خالد.

ورحّب أمير منطقة عسير بالدكتور "الشثري"؛ متمنياً له طيب الإقامة في المنطقة، وأكد الدور المهم الذي يقع على عاتق أهل العلم والمفكرين في المملكة، من خلال توعية الشباب وتثقيفهم عن التطرف والغلو وتقويم المجتمع للوسطية السمحة.

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أمير عسير يستقبل الشيخ الشثري ورئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة
سبق

استقبل أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيسَ محكمة الاستئناف الإدارية بعسير أحمد بن محمد الجوفان.

وجرى -خلال الاستقبال- بحثُ عدد من الموضوعات المتعلقة بقضايا الاستئناف في المنطقة.

من جانبه أعرب "الجوفان" عن شكره لأمير المنطقة؛ داعياً الله له بالعون والسداد.

كما استقبل أمير منطقة عسير، في مكتبه بالإمارة اليوم، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، الذي يزور المنطقة للمشاركة في لقاء الأئمة المقام على مسرح جامعة الملك خالد.

ورحّب أمير منطقة عسير بالدكتور "الشثري"؛ متمنياً له طيب الإقامة في المنطقة، وأكد الدور المهم الذي يقع على عاتق أهل العلم والمفكرين في المملكة، من خلال توعية الشباب وتثقيفهم عن التطرف والغلو وتقويم المجتمع للوسطية السمحة.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
01:20 PM

أمير عسير يستقبل الشيخ الشثري ورئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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استقبل أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيسَ محكمة الاستئناف الإدارية بعسير أحمد بن محمد الجوفان.

وجرى -خلال الاستقبال- بحثُ عدد من الموضوعات المتعلقة بقضايا الاستئناف في المنطقة.

من جانبه أعرب "الجوفان" عن شكره لأمير المنطقة؛ داعياً الله له بالعون والسداد.

كما استقبل أمير منطقة عسير، في مكتبه بالإمارة اليوم، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، الذي يزور المنطقة للمشاركة في لقاء الأئمة المقام على مسرح جامعة الملك خالد.

ورحّب أمير منطقة عسير بالدكتور "الشثري"؛ متمنياً له طيب الإقامة في المنطقة، وأكد الدور المهم الذي يقع على عاتق أهل العلم والمفكرين في المملكة، من خلال توعية الشباب وتثقيفهم عن التطرف والغلو وتقويم المجتمع للوسطية السمحة.

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