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"فيسبوك" تطرح ميزات جديدة للرقابة الأبوية على أبنائهم

يتيح  إطلاعهم على تاريخ الدردشات والصور الحديثة المرسلة

طرحت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مجموعة من الميزات الجديدة للرقابة الأبوية لمستخدميها على أطفالهم القصر، خاصة عبر تطبيق "ماسنجر كيدز".

وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص إلى أن "فيسبوك" طرحت تحديثًا في تطبيق "ماسنجر كيدز" المخصص للتراسل الفوري للأطفال، عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

ويسمح تحديث "ماسنجر كيدز" الجديد للآباء بإمكانية إطلاعهم على تاريخ دردشات الأطفال، والصور الحديثة المرسلة إليهم أو التي أرسلوها.

وأوضحت أن معظم تلك الميزات الذكية، تم طرحها من خلال الأدوات الخاصة بالرقابة الأبوية عبر تطبيق "فيسبوك" الرئيسي.

وسيتمكن الآباء من رؤية المزيد من التفاصيل حول من يتراسل أطفالهم معهم، سواء عن طريق التواصل عبر الفيديو أو معرفة الصور الحديثة المرسلة أو المستقبلة.

ويسمح كذلك التحديث الجديد بتنزيل الآباء جميع المعلومات وكافة أنشطة أطفالهم عبر تطبيق "فيسبوك" الرئيسي.

ورغم أن "فيسبوك" تمكن حاليًا الأطفال من إلغاء حظر جهات اتصال بأنفسهم إذا أرادوا، ولكن ستظل المحادثات مع جهات الاتصال المحظورة ستظل في صندوق الوارد الخاص بهم، لحين مراجعتها من آبائهم قبل الإطلاع عليها.

وقالت "فيسبوك" إن كافة المعلومات الخاصة بالأطفال عبر تطبيق "ماسنجر كيدز" لا يتم مشاركتها مع أطراف ثالثة بخلاف الطفل وآبائهم.

فيسبوك ماسنجر كيدز

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"فيسبوك" تطرح ميزات جديدة للرقابة الأبوية على أبنائهم
سبق

طرحت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مجموعة من الميزات الجديدة للرقابة الأبوية لمستخدميها على أطفالهم القصر، خاصة عبر تطبيق "ماسنجر كيدز".

وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص إلى أن "فيسبوك" طرحت تحديثًا في تطبيق "ماسنجر كيدز" المخصص للتراسل الفوري للأطفال، عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

ويسمح تحديث "ماسنجر كيدز" الجديد للآباء بإمكانية إطلاعهم على تاريخ دردشات الأطفال، والصور الحديثة المرسلة إليهم أو التي أرسلوها.

وأوضحت أن معظم تلك الميزات الذكية، تم طرحها من خلال الأدوات الخاصة بالرقابة الأبوية عبر تطبيق "فيسبوك" الرئيسي.

وسيتمكن الآباء من رؤية المزيد من التفاصيل حول من يتراسل أطفالهم معهم، سواء عن طريق التواصل عبر الفيديو أو معرفة الصور الحديثة المرسلة أو المستقبلة.

ويسمح كذلك التحديث الجديد بتنزيل الآباء جميع المعلومات وكافة أنشطة أطفالهم عبر تطبيق "فيسبوك" الرئيسي.

ورغم أن "فيسبوك" تمكن حاليًا الأطفال من إلغاء حظر جهات اتصال بأنفسهم إذا أرادوا، ولكن ستظل المحادثات مع جهات الاتصال المحظورة ستظل في صندوق الوارد الخاص بهم، لحين مراجعتها من آبائهم قبل الإطلاع عليها.

وقالت "فيسبوك" إن كافة المعلومات الخاصة بالأطفال عبر تطبيق "ماسنجر كيدز" لا يتم مشاركتها مع أطراف ثالثة بخلاف الطفل وآبائهم.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
03:22 PM

"فيسبوك" تطرح ميزات جديدة للرقابة الأبوية على أبنائهم

يتيح  إطلاعهم على تاريخ الدردشات والصور الحديثة المرسلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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طرحت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مجموعة من الميزات الجديدة للرقابة الأبوية لمستخدميها على أطفالهم القصر، خاصة عبر تطبيق "ماسنجر كيدز".

وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص إلى أن "فيسبوك" طرحت تحديثًا في تطبيق "ماسنجر كيدز" المخصص للتراسل الفوري للأطفال، عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

ويسمح تحديث "ماسنجر كيدز" الجديد للآباء بإمكانية إطلاعهم على تاريخ دردشات الأطفال، والصور الحديثة المرسلة إليهم أو التي أرسلوها.

وأوضحت أن معظم تلك الميزات الذكية، تم طرحها من خلال الأدوات الخاصة بالرقابة الأبوية عبر تطبيق "فيسبوك" الرئيسي.

وسيتمكن الآباء من رؤية المزيد من التفاصيل حول من يتراسل أطفالهم معهم، سواء عن طريق التواصل عبر الفيديو أو معرفة الصور الحديثة المرسلة أو المستقبلة.

ويسمح كذلك التحديث الجديد بتنزيل الآباء جميع المعلومات وكافة أنشطة أطفالهم عبر تطبيق "فيسبوك" الرئيسي.

ورغم أن "فيسبوك" تمكن حاليًا الأطفال من إلغاء حظر جهات اتصال بأنفسهم إذا أرادوا، ولكن ستظل المحادثات مع جهات الاتصال المحظورة ستظل في صندوق الوارد الخاص بهم، لحين مراجعتها من آبائهم قبل الإطلاع عليها.

وقالت "فيسبوك" إن كافة المعلومات الخاصة بالأطفال عبر تطبيق "ماسنجر كيدز" لا يتم مشاركتها مع أطراف ثالثة بخلاف الطفل وآبائهم.

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