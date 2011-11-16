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"شاهد".. مسودة اللائحة الجديدة "للتكاليف القضائية".. و"العدل" تطلب "المرئيات"

عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية

أتاح المركز الوطني للتنافسية مشروع "اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية"، المطروح من وزارة العدل؛ وذلك لإبداء المرئيات والمقترحات عبر الرابط الإلكتروني:

https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Judgment/Moj/JudicalCostsSystem/Pages/default.aspx

وتتكون اللائحة الجديدة من أربعة فصول، تضم (20) مادة وملحقًا، ويستمر أخذ الاستطلاعات عليها حتى تاريخ 8/ 12/ 2021م.

ويهدف المشروع - وفق وزارة العدل- للحد من الدعاوى الكيدية والصورية، وتعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، كذلك تمكين سُبل العدالة الوقائية والعقود التوثيقية، والمساهمة في رفع كفاءة المنظومة العدلية.

مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية.pdf

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شاهد".. مسودة اللائحة الجديدة "للتكاليف القضائية".. و"العدل" تطلب "المرئيات"
سبق

أتاح المركز الوطني للتنافسية مشروع "اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية"، المطروح من وزارة العدل؛ وذلك لإبداء المرئيات والمقترحات عبر الرابط الإلكتروني:

https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Judgment/Moj/JudicalCostsSystem/Pages/default.aspx

وتتكون اللائحة الجديدة من أربعة فصول، تضم (20) مادة وملحقًا، ويستمر أخذ الاستطلاعات عليها حتى تاريخ 8/ 12/ 2021م.

ويهدف المشروع - وفق وزارة العدل- للحد من الدعاوى الكيدية والصورية، وتعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، كذلك تمكين سُبل العدالة الوقائية والعقود التوثيقية، والمساهمة في رفع كفاءة المنظومة العدلية.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
08:31 PM

"شاهد".. مسودة اللائحة الجديدة "للتكاليف القضائية".. و"العدل" تطلب "المرئيات"

عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
9
4,188

أتاح المركز الوطني للتنافسية مشروع "اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية"، المطروح من وزارة العدل؛ وذلك لإبداء المرئيات والمقترحات عبر الرابط الإلكتروني:

https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Judgment/Moj/JudicalCostsSystem/Pages/default.aspx

وتتكون اللائحة الجديدة من أربعة فصول، تضم (20) مادة وملحقًا، ويستمر أخذ الاستطلاعات عليها حتى تاريخ 8/ 12/ 2021م.

ويهدف المشروع - وفق وزارة العدل- للحد من الدعاوى الكيدية والصورية، وتعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، كذلك تمكين سُبل العدالة الوقائية والعقود التوثيقية، والمساهمة في رفع كفاءة المنظومة العدلية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,499
201,250 سيارة ..

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