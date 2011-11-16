"شاهد".. مسودة اللائحة الجديدة "للتكاليف القضائية".. و"العدل" تطلب "المرئيات"

عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية

أتاح المركز الوطني للتنافسية مشروع "اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية"، المطروح من وزارة العدل؛ وذلك لإبداء المرئيات والمقترحات عبر الرابط الإلكتروني:

https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Judgment/Moj/JudicalCostsSystem/Pages/default.aspx

وتتكون اللائحة الجديدة من أربعة فصول، تضم (20) مادة وملحقًا، ويستمر أخذ الاستطلاعات عليها حتى تاريخ 8/ 12/ 2021م.

ويهدف المشروع - وفق وزارة العدل- للحد من الدعاوى الكيدية والصورية، وتعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، كذلك تمكين سُبل العدالة الوقائية والعقود التوثيقية، والمساهمة في رفع كفاءة المنظومة العدلية.