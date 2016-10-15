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15 نوفمبر المقبل بدء إلزام ورش السيارات بخدمة الدفع الإلكتروني

حددها البرنامج الوطني لـ"مكافحة التستر التجاري" لكل الأنشطة

حدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الـخامس عشر من نوفمبر المقبل، الموافق ١٨ ربيع الأول، موعدًا لبدء الإلزام بتوفير الدفع الإلكتروني لورش السيارات.

وبيّن البرنامج أن النظام يشمل الأنشطة ذات العلاقة بها مثل: (الميزان، البنشر، قطع الغيار، ميكانيكا السيارات)، ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الدفع الإلكتروني ورش السيارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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15 نوفمبر المقبل بدء إلزام ورش السيارات بخدمة الدفع الإلكتروني
سبق

حدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الـخامس عشر من نوفمبر المقبل، الموافق ١٨ ربيع الأول، موعدًا لبدء الإلزام بتوفير الدفع الإلكتروني لورش السيارات.

وبيّن البرنامج أن النظام يشمل الأنشطة ذات العلاقة بها مثل: (الميزان، البنشر، قطع الغيار، ميكانيكا السيارات)، ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
01:04 PM

15 نوفمبر المقبل بدء إلزام ورش السيارات بخدمة الدفع الإلكتروني

حددها البرنامج الوطني لـ"مكافحة التستر التجاري" لكل الأنشطة

A A A
محمد المواسي - الرياض
7
13,080

حدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الـخامس عشر من نوفمبر المقبل، الموافق ١٨ ربيع الأول، موعدًا لبدء الإلزام بتوفير الدفع الإلكتروني لورش السيارات.

وبيّن البرنامج أن النظام يشمل الأنشطة ذات العلاقة بها مثل: (الميزان، البنشر، قطع الغيار، ميكانيكا السيارات)، ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

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