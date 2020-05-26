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متحدث "الصحة" لـ"سبق": لو تراخينا بالسلوكيات سنضع احترازات تحمي الأرواح

قال: كل مرحلة لها منهجية وطرق علمية.. والهدف أن يستمر الوضع آمنًا

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه في حالة التراخي في التقيد بالسلوكيات والتباعد الاجتماعي قد يكون هناك حاجة إلى وضع احترازات تحمي الأرواح، وتوضع في موقع من المواقع إذا لزم الأمر لذلك.

وتفصيلاً، قال "متحدث الصحة" لـ"سبق": من المهم جدًّا أن نؤكد أن كل مرحلة تأتي بمنهجية وبطرق علمية. وأهداف كل مرحلة للتي تليها هي أن يستمر الوضع -بإذن الله- آمنًا صحيًّا بتباعدنا الاجتماعي، وعودتنا التدريجية إلى الحياة. وكما تلاحظون في طريقة عودة الأنشطة أن فيها تدرجًا مدروسًا بحمد الله.

وأضاف: من المهم أيضًا أن نعلم أنه عند الانتقال من مرحلة إلى مرحلة قد تعود -لا قدر الله- تطبيقات وإجراءات احترازية، وتوضع من جديد في موقع من المواقع إذا لزم الأمر ذلك؛ فلذلك من المهم جدًّا أن يتقيد المجتمع بالسلوكيات الصحية والتباعد الاجتماعي؛ فالموضوع بأيدينا؛ لنصل -بإذن الله-، ونتخطى جميعًا باتجاه العودة إلى الحياة الطبيعية.

وختم متحدث وزارة الصحة بقوله: لو تراخينا -لا قدر الله- قد يكون هناك حاجة إلى وضع احترازات تحمي الأرواح.

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متحدث "الصحة" لـ"سبق": لو تراخينا بالسلوكيات سنضع احترازات تحمي الأرواح
سبق

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه في حالة التراخي في التقيد بالسلوكيات والتباعد الاجتماعي قد يكون هناك حاجة إلى وضع احترازات تحمي الأرواح، وتوضع في موقع من المواقع إذا لزم الأمر لذلك.

وتفصيلاً، قال "متحدث الصحة" لـ"سبق": من المهم جدًّا أن نؤكد أن كل مرحلة تأتي بمنهجية وبطرق علمية. وأهداف كل مرحلة للتي تليها هي أن يستمر الوضع -بإذن الله- آمنًا صحيًّا بتباعدنا الاجتماعي، وعودتنا التدريجية إلى الحياة. وكما تلاحظون في طريقة عودة الأنشطة أن فيها تدرجًا مدروسًا بحمد الله.

وأضاف: من المهم أيضًا أن نعلم أنه عند الانتقال من مرحلة إلى مرحلة قد تعود -لا قدر الله- تطبيقات وإجراءات احترازية، وتوضع من جديد في موقع من المواقع إذا لزم الأمر ذلك؛ فلذلك من المهم جدًّا أن يتقيد المجتمع بالسلوكيات الصحية والتباعد الاجتماعي؛ فالموضوع بأيدينا؛ لنصل -بإذن الله-، ونتخطى جميعًا باتجاه العودة إلى الحياة الطبيعية.

وختم متحدث وزارة الصحة بقوله: لو تراخينا -لا قدر الله- قد يكون هناك حاجة إلى وضع احترازات تحمي الأرواح.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
08:31 PM

متحدث "الصحة" لـ"سبق": لو تراخينا بالسلوكيات سنضع احترازات تحمي الأرواح

قال: كل مرحلة لها منهجية وطرق علمية.. والهدف أن يستمر الوضع آمنًا

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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8,127

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه في حالة التراخي في التقيد بالسلوكيات والتباعد الاجتماعي قد يكون هناك حاجة إلى وضع احترازات تحمي الأرواح، وتوضع في موقع من المواقع إذا لزم الأمر لذلك.

وتفصيلاً، قال "متحدث الصحة" لـ"سبق": من المهم جدًّا أن نؤكد أن كل مرحلة تأتي بمنهجية وبطرق علمية. وأهداف كل مرحلة للتي تليها هي أن يستمر الوضع -بإذن الله- آمنًا صحيًّا بتباعدنا الاجتماعي، وعودتنا التدريجية إلى الحياة. وكما تلاحظون في طريقة عودة الأنشطة أن فيها تدرجًا مدروسًا بحمد الله.

وأضاف: من المهم أيضًا أن نعلم أنه عند الانتقال من مرحلة إلى مرحلة قد تعود -لا قدر الله- تطبيقات وإجراءات احترازية، وتوضع من جديد في موقع من المواقع إذا لزم الأمر ذلك؛ فلذلك من المهم جدًّا أن يتقيد المجتمع بالسلوكيات الصحية والتباعد الاجتماعي؛ فالموضوع بأيدينا؛ لنصل -بإذن الله-، ونتخطى جميعًا باتجاه العودة إلى الحياة الطبيعية.

وختم متحدث وزارة الصحة بقوله: لو تراخينا -لا قدر الله- قد يكون هناك حاجة إلى وضع احترازات تحمي الأرواح.

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