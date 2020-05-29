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"الصحة" تعلن تسجيل 1581 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 81766

شاهد.. "مرور جدة" يعايد ضباط وأفراد النقاط الميدانية والمستثنين من منع التجول

تضامنًا مع العاملين في الجائحة

قاد مدير إدارة مرور محافظة جدة العميد أحمد السريحي حملة لمعايدة الضباط والأفراد العاملين بالنقاط الميدانية بالمحافظة، وكذلك مستخدمي الطريق ممن يحملون تصاريح نظامية للتجوّل والمستثنين؛ وذلك تضامنًا مع العاملين في الميدان إثر جائحة كورونا.

ونقل "السريحي" للعاملين في الميدان تحيات وتقدير المسؤولين وتهنئتهم بالعيد.

مرور محافظة جدة منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "مرور جدة" يعايد ضباط وأفراد النقاط الميدانية والمستثنين من منع التجول
سبق

قاد مدير إدارة مرور محافظة جدة العميد أحمد السريحي حملة لمعايدة الضباط والأفراد العاملين بالنقاط الميدانية بالمحافظة، وكذلك مستخدمي الطريق ممن يحملون تصاريح نظامية للتجوّل والمستثنين؛ وذلك تضامنًا مع العاملين في الميدان إثر جائحة كورونا.

ونقل "السريحي" للعاملين في الميدان تحيات وتقدير المسؤولين وتهنئتهم بالعيد.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
03:17 PM

شاهد.. "مرور جدة" يعايد ضباط وأفراد النقاط الميدانية والمستثنين من منع التجول

تضامنًا مع العاملين في الجائحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
6
6,963

قاد مدير إدارة مرور محافظة جدة العميد أحمد السريحي حملة لمعايدة الضباط والأفراد العاملين بالنقاط الميدانية بالمحافظة، وكذلك مستخدمي الطريق ممن يحملون تصاريح نظامية للتجوّل والمستثنين؛ وذلك تضامنًا مع العاملين في الميدان إثر جائحة كورونا.

ونقل "السريحي" للعاملين في الميدان تحيات وتقدير المسؤولين وتهنئتهم بالعيد.

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