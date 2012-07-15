"العلوني" يكرم رجل أمن صناعي بينبع أنقذ شابين من الغرق

غادرا المركز الطبي بعد تلقيهما العلاج اللازم

كرَّم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان بن عايش العلوني، صباح اليوم، رجل الأمن سعد بن أحمد جمعان، الموظف بإدارة الأمن الصناعي؛ وذلك نظير إنقاذه غريقين سعوديين في جزيرة النورس بمنطقة الواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية.

وكان رجل الأمن الصناعي قد لاحظ أثناء جولة ميدانية في جزيرة النورس وجود حالتي غرق، بادر بالتعامل المباشر معهما والسباحة إلى موقعهما وسحبهما إلى الشاطئ وتقديم الإسعافات الأولية لهما، ومن ثم نقلهما عبر إسعاف المركز الطبي التابع للهيئة الملكية بينبع، حيث تلقيا العلاج اللازم وغادرا المركز الطبي بعد الاطمئنان على وضعهما الصحي.

يأتي هذا التكريم حرصاً من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع على تقدير وتكريم المميزين من رجالات الهيئة الملكية الذين هم الثروة الحقيقية وصناع التنمية الوطنية التي تنعم بها مدينة ينبع الصناعية، وأحد نماذج الشباب السعودي النبيل الذين يقدمون التضحيات لسلامة الإنسان وأمن الأوطان مصداقاً لقول الله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً}.