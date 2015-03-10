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رسميًا .. إيقاف النشاط الرياضي في إيطاليا بسبب "كورونا"

قرر رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، تطبيق إجراءات العزل الصحي في كل أراضي البلاد لتشمل فرض قيود على كل النقلات وحظر جميع التجمعات العامة.


وأعلن جوزيبي كونتي، إيقاف المسابقات الرياضية كافة في إيطاليا، ليشمل القرار الدوري الإيطالي لكرة القدم، حتى انتهاء أزمة فيروس "كورونا" الحالية في البلاد.

ونقلت وسائل الإعلام الإيطالية، مساء اليوم ذاته، تأكيد إيقاف الكالتشيو لأجل غير مسمى، مع إصدار بيانات أخرى قريبة للحديث عن توقيت استكمال البطولة.

وينص قرار الحكومة الإيطالية على إيقاف المسابقات الرياضية بالكامل داخل الدولة، أي تستطيع فرق الكالتشيو المشاركة بانتظام في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

إيطاليا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي العزل الصحي إيقاف المسابقات الرياضية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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رسميًا .. إيقاف النشاط الرياضي في إيطاليا بسبب "كورونا"
سبق

قرر رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، تطبيق إجراءات العزل الصحي في كل أراضي البلاد لتشمل فرض قيود على كل النقلات وحظر جميع التجمعات العامة.


وأعلن جوزيبي كونتي، إيقاف المسابقات الرياضية كافة في إيطاليا، ليشمل القرار الدوري الإيطالي لكرة القدم، حتى انتهاء أزمة فيروس "كورونا" الحالية في البلاد.

ونقلت وسائل الإعلام الإيطالية، مساء اليوم ذاته، تأكيد إيقاف الكالتشيو لأجل غير مسمى، مع إصدار بيانات أخرى قريبة للحديث عن توقيت استكمال البطولة.

وينص قرار الحكومة الإيطالية على إيقاف المسابقات الرياضية بالكامل داخل الدولة، أي تستطيع فرق الكالتشيو المشاركة بانتظام في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
12:41 AM
اخر تعديل
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
02:08 AM

رسميًا .. إيقاف النشاط الرياضي في إيطاليا بسبب "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - روما
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قرر رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، تطبيق إجراءات العزل الصحي في كل أراضي البلاد لتشمل فرض قيود على كل النقلات وحظر جميع التجمعات العامة.


وأعلن جوزيبي كونتي، إيقاف المسابقات الرياضية كافة في إيطاليا، ليشمل القرار الدوري الإيطالي لكرة القدم، حتى انتهاء أزمة فيروس "كورونا" الحالية في البلاد.

ونقلت وسائل الإعلام الإيطالية، مساء اليوم ذاته، تأكيد إيقاف الكالتشيو لأجل غير مسمى، مع إصدار بيانات أخرى قريبة للحديث عن توقيت استكمال البطولة.

وينص قرار الحكومة الإيطالية على إيقاف المسابقات الرياضية بالكامل داخل الدولة، أي تستطيع فرق الكالتشيو المشاركة بانتظام في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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