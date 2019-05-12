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"تعليم ينبع" يودع أكثر من 21 مليون ريال مكافآت وإعانات

لأكثر من 15000 طالب وطالبة مستفيدين من برامج الخدمات

أودعت إدارة التعليم بمحافظة ينبع عبر حسابات الطلبة بنظام الصرف السريع، أكثر من 21 مليون ريال لأكثر من 15000 طالب وطالبة من المستفيدين من برامج خدمات الطلاب للأشهر من جمادى الأولى وحتى شعبان للعام الدراسي 1441.

ودعت الإدارةُ الطلابَ والطالبات وأولياء الأمور، إلى مراجعة حساباتهم البنكية؛ للتأكد من الإيداع، منوهة بما توليه الحكومة الرشيدة -أيدها الله- من دعم ورعاية واهتمام بالطلاب والطالبات والعملية التعليمية، وما يعود عليهم بالنفع والفائدة ليكونوا لَبِنَة صالحة لأنفسهم ووطنهم.

ينبع إدارة التعليم بمحافظة ينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم ينبع" يودع أكثر من 21 مليون ريال مكافآت وإعانات
سبق

أودعت إدارة التعليم بمحافظة ينبع عبر حسابات الطلبة بنظام الصرف السريع، أكثر من 21 مليون ريال لأكثر من 15000 طالب وطالبة من المستفيدين من برامج خدمات الطلاب للأشهر من جمادى الأولى وحتى شعبان للعام الدراسي 1441.

ودعت الإدارةُ الطلابَ والطالبات وأولياء الأمور، إلى مراجعة حساباتهم البنكية؛ للتأكد من الإيداع، منوهة بما توليه الحكومة الرشيدة -أيدها الله- من دعم ورعاية واهتمام بالطلاب والطالبات والعملية التعليمية، وما يعود عليهم بالنفع والفائدة ليكونوا لَبِنَة صالحة لأنفسهم ووطنهم.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
11:25 AM

"تعليم ينبع" يودع أكثر من 21 مليون ريال مكافآت وإعانات

لأكثر من 15000 طالب وطالبة مستفيدين من برامج الخدمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أودعت إدارة التعليم بمحافظة ينبع عبر حسابات الطلبة بنظام الصرف السريع، أكثر من 21 مليون ريال لأكثر من 15000 طالب وطالبة من المستفيدين من برامج خدمات الطلاب للأشهر من جمادى الأولى وحتى شعبان للعام الدراسي 1441.

ودعت الإدارةُ الطلابَ والطالبات وأولياء الأمور، إلى مراجعة حساباتهم البنكية؛ للتأكد من الإيداع، منوهة بما توليه الحكومة الرشيدة -أيدها الله- من دعم ورعاية واهتمام بالطلاب والطالبات والعملية التعليمية، وما يعود عليهم بالنفع والفائدة ليكونوا لَبِنَة صالحة لأنفسهم ووطنهم.

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