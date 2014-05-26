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"بلينكن": سنقدم مساعدات لغزة لكن لن تستفيد منها "حماس"

ناقش مع "نتنياهو" تحسين حياة وظروف معيشة الفلسطينيين

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده سوف تعمل على تقديم مساعدات للفلسطينيين في غزة، مع الحرص على أن لا تستفيد منها حركة حماس.

وقال "بلينكن": "حضوري هنا جاء كبرهان على التزامنا بأمن إسرائيل، والاتجاه إلى العمل على استقرار أكبر في المنطقة، ونزع فتيل الأزمة في القدس، وإعادة إعمار غزة، والتأكيد على استمرار علاقاتنا مع الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية"، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن "هناك الكثير من العمل الشاق لإعادة الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

من جانبه، بين "نتنياهو" أنه ناقش مع "بلينكن" العمل على منع حركة حماس من إعادة تسليح نفسها.

وأضاف أنهما بحثا أيضاً كيفية تحسين حياة وظروف معيشة الفلسطينيين، وتحسين الأحوال الإنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك عودة المدنيين بالإضافة إلى بناء نمو اقتصادي في الضفة الغربية بتعاون دولي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بلينكن": سنقدم مساعدات لغزة لكن لن تستفيد منها "حماس"
سبق

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده سوف تعمل على تقديم مساعدات للفلسطينيين في غزة، مع الحرص على أن لا تستفيد منها حركة حماس.

وقال "بلينكن": "حضوري هنا جاء كبرهان على التزامنا بأمن إسرائيل، والاتجاه إلى العمل على استقرار أكبر في المنطقة، ونزع فتيل الأزمة في القدس، وإعادة إعمار غزة، والتأكيد على استمرار علاقاتنا مع الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية"، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن "هناك الكثير من العمل الشاق لإعادة الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

من جانبه، بين "نتنياهو" أنه ناقش مع "بلينكن" العمل على منع حركة حماس من إعادة تسليح نفسها.

وأضاف أنهما بحثا أيضاً كيفية تحسين حياة وظروف معيشة الفلسطينيين، وتحسين الأحوال الإنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك عودة المدنيين بالإضافة إلى بناء نمو اقتصادي في الضفة الغربية بتعاون دولي.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
03:04 PM

"بلينكن": سنقدم مساعدات لغزة لكن لن تستفيد منها "حماس"

ناقش مع "نتنياهو" تحسين حياة وظروف معيشة الفلسطينيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده سوف تعمل على تقديم مساعدات للفلسطينيين في غزة، مع الحرص على أن لا تستفيد منها حركة حماس.

وقال "بلينكن": "حضوري هنا جاء كبرهان على التزامنا بأمن إسرائيل، والاتجاه إلى العمل على استقرار أكبر في المنطقة، ونزع فتيل الأزمة في القدس، وإعادة إعمار غزة، والتأكيد على استمرار علاقاتنا مع الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية"، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن "هناك الكثير من العمل الشاق لإعادة الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

من جانبه، بين "نتنياهو" أنه ناقش مع "بلينكن" العمل على منع حركة حماس من إعادة تسليح نفسها.

وأضاف أنهما بحثا أيضاً كيفية تحسين حياة وظروف معيشة الفلسطينيين، وتحسين الأحوال الإنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك عودة المدنيين بالإضافة إلى بناء نمو اقتصادي في الضفة الغربية بتعاون دولي.

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