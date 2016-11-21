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"الصايغ": غرفة جازان تسعى لرفع مستوى التسهيلات لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة

الاقتصاد التنافسي لا يقوم على وجود الشركات العملاقة فقط بل وجود بيئة جاذبة للأعمال الريادية

أكد رئيس مجلس غرفة جازان خالد الصايغ أن غرفة جازان تسعى لتقديم كل التسهيلات لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على حلول تمويلية مناسبة، عبر بوابة واحدة تجمع الجهات التمويلية والجهات الداعمة للتمويل إلكترونيًّا، ورفع مستوى الوعي لدى رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التعامل مع الحلول التمويلية جميعها، وكيفية الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة التي تتناسب مع احتياجاتهم.

وأشار "الصايغ" إلى أن اتفاقية "منظم السحابية" المُبرَمة مع وقف العتيق تهدف إلى دعم ومساعدة المنشآت ورواد الأعمال على النمو والتوسع، ورفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الوعي بالمهارات الأساسية التي تمكّن المنشآت من ممارسة أعمالها بالشكل الصحيح.

وبيّن "الصايغ" أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا مهمًّا في تحقيق الأهداف الاقتصادية، حيث تساعد هذه المشاريع في التنمية الصناعية، وتساعد على تحقيق نمو اقتصادي عادل ومتوازن؛ فالاقتصاد التنافسي لا يقوم على وجود الشركات العملاقة والكبيرة وحدها فقط، بل وجود بيئة جاذبة للأعمال الريادية، وتوفُّر شبكة واسعة ومتنوعة من المورّدين من المشاريع الصغيرة القادرة على تلبية احتياجات الشركات الكبرى.

بالإضافة إلى ذلك تقوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدور رئيسي في توفير فرص العمل، إلى جانب مساهمتها في إجمالي القيمة المضافة، وقيامها بتوفير السلع والخدمات، كما أنها قادرة على تدعيم التجديد والابتكار، وإجراء التجارب التي تُعتبر أساسيةً للتغيُّر الهيكلي من خلال ظهور مجموعة من رواد الأعمال ذوي الكفاءة والطموح والنشاط.

جاء ذلك خلال تدشين غرفة جازان ووقف العتيق، مبادرة "نظم السحابية" للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحضور رئيس غرفة جازان خالد الصايغ، والدكتور غازي زقر عضو مجلس الشورى، وممثلين من مجلس إدارة وقف العتيق.

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"الصايغ": غرفة جازان تسعى لرفع مستوى التسهيلات لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة
سبق

أكد رئيس مجلس غرفة جازان خالد الصايغ أن غرفة جازان تسعى لتقديم كل التسهيلات لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على حلول تمويلية مناسبة، عبر بوابة واحدة تجمع الجهات التمويلية والجهات الداعمة للتمويل إلكترونيًّا، ورفع مستوى الوعي لدى رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التعامل مع الحلول التمويلية جميعها، وكيفية الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة التي تتناسب مع احتياجاتهم.

وأشار "الصايغ" إلى أن اتفاقية "منظم السحابية" المُبرَمة مع وقف العتيق تهدف إلى دعم ومساعدة المنشآت ورواد الأعمال على النمو والتوسع، ورفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الوعي بالمهارات الأساسية التي تمكّن المنشآت من ممارسة أعمالها بالشكل الصحيح.

وبيّن "الصايغ" أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا مهمًّا في تحقيق الأهداف الاقتصادية، حيث تساعد هذه المشاريع في التنمية الصناعية، وتساعد على تحقيق نمو اقتصادي عادل ومتوازن؛ فالاقتصاد التنافسي لا يقوم على وجود الشركات العملاقة والكبيرة وحدها فقط، بل وجود بيئة جاذبة للأعمال الريادية، وتوفُّر شبكة واسعة ومتنوعة من المورّدين من المشاريع الصغيرة القادرة على تلبية احتياجات الشركات الكبرى.

بالإضافة إلى ذلك تقوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدور رئيسي في توفير فرص العمل، إلى جانب مساهمتها في إجمالي القيمة المضافة، وقيامها بتوفير السلع والخدمات، كما أنها قادرة على تدعيم التجديد والابتكار، وإجراء التجارب التي تُعتبر أساسيةً للتغيُّر الهيكلي من خلال ظهور مجموعة من رواد الأعمال ذوي الكفاءة والطموح والنشاط.

جاء ذلك خلال تدشين غرفة جازان ووقف العتيق، مبادرة "نظم السحابية" للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحضور رئيس غرفة جازان خالد الصايغ، والدكتور غازي زقر عضو مجلس الشورى، وممثلين من مجلس إدارة وقف العتيق.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
02:36 PM

"الصايغ": غرفة جازان تسعى لرفع مستوى التسهيلات لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة

الاقتصاد التنافسي لا يقوم على وجود الشركات العملاقة فقط بل وجود بيئة جاذبة للأعمال الريادية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أكد رئيس مجلس غرفة جازان خالد الصايغ أن غرفة جازان تسعى لتقديم كل التسهيلات لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على حلول تمويلية مناسبة، عبر بوابة واحدة تجمع الجهات التمويلية والجهات الداعمة للتمويل إلكترونيًّا، ورفع مستوى الوعي لدى رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التعامل مع الحلول التمويلية جميعها، وكيفية الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة التي تتناسب مع احتياجاتهم.

وأشار "الصايغ" إلى أن اتفاقية "منظم السحابية" المُبرَمة مع وقف العتيق تهدف إلى دعم ومساعدة المنشآت ورواد الأعمال على النمو والتوسع، ورفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الوعي بالمهارات الأساسية التي تمكّن المنشآت من ممارسة أعمالها بالشكل الصحيح.

وبيّن "الصايغ" أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا مهمًّا في تحقيق الأهداف الاقتصادية، حيث تساعد هذه المشاريع في التنمية الصناعية، وتساعد على تحقيق نمو اقتصادي عادل ومتوازن؛ فالاقتصاد التنافسي لا يقوم على وجود الشركات العملاقة والكبيرة وحدها فقط، بل وجود بيئة جاذبة للأعمال الريادية، وتوفُّر شبكة واسعة ومتنوعة من المورّدين من المشاريع الصغيرة القادرة على تلبية احتياجات الشركات الكبرى.

بالإضافة إلى ذلك تقوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدور رئيسي في توفير فرص العمل، إلى جانب مساهمتها في إجمالي القيمة المضافة، وقيامها بتوفير السلع والخدمات، كما أنها قادرة على تدعيم التجديد والابتكار، وإجراء التجارب التي تُعتبر أساسيةً للتغيُّر الهيكلي من خلال ظهور مجموعة من رواد الأعمال ذوي الكفاءة والطموح والنشاط.

جاء ذلك خلال تدشين غرفة جازان ووقف العتيق، مبادرة "نظم السحابية" للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحضور رئيس غرفة جازان خالد الصايغ، والدكتور غازي زقر عضو مجلس الشورى، وممثلين من مجلس إدارة وقف العتيق.

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