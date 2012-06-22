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"جامعة جازان" تكرّم الفائزين في مسابقة "اعرف حقك"

شهدت تنافساً كبيراً بين الطلاب بجميع التخصصات

كرّم وكيل جامعة جازان للشؤون التعليمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق، الفائزين في مسابقة اعرف حقك التي نظّمتها عمادة شؤون الطلاب ممثلة بنادي الهندسة بحضور عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان بن موسى حكمي، ووكيل كلية الهندسة للتطوير الدكتور عبداللطيف بشيري، وأعضاء طلاب نادي الهندسة.

وأكد الدكتور إسحاق، أن الأنشطة التي تقدمها الأندية الطلابية تحظى بدعم الجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، وتساعد الطلاب على اكتساب معارف جديدة ومهارات متعددة، مبينا حرص رئيس الجامعة على توجيه مهارات الطلاب من خلال هذه الأندية وإسهامهم فيها بمختلف المجالات والتخصصات.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان بن موسى حكمي، أن المسابقة شهدت تنافساً كبيراً بين طلبة الكليات، حيث جاءت أولاً الطالبة آمال أحمد سحاري، من كلية إدارة الأعمال، وثانياً الطالبة عائشة دربان عبدالله، من كلية الطب، وثالثا الطالب علي صالح موسى، ورابعاً الطالب عبدالعزيز إبراهيم شولان، من كلية الهندسة، وخامساً الطالبة أحلام حسن المعجمي، من كلية العلوم الطبية التطبيقية.

وأشار الدكتور حكمي، إلى أن المسابقة هدفت إلى إثراء طلبة الجامعة معرفياً وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وتوفير البيئة الدراسية والمناخ العلمي المناسب لهم من خلال الأمن الحسي والمعنوي والنفسي، مؤكداً بذل مزيد من الجهود في أنشطة الأندية الطلابية، وحرص إدارة الجامعة على دعمها لجميع الطلبة في مختلف التخصصات والكليات.

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"جامعة جازان" تكرّم الفائزين في مسابقة "اعرف حقك"
سبق

كرّم وكيل جامعة جازان للشؤون التعليمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق، الفائزين في مسابقة اعرف حقك التي نظّمتها عمادة شؤون الطلاب ممثلة بنادي الهندسة بحضور عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان بن موسى حكمي، ووكيل كلية الهندسة للتطوير الدكتور عبداللطيف بشيري، وأعضاء طلاب نادي الهندسة.

وأكد الدكتور إسحاق، أن الأنشطة التي تقدمها الأندية الطلابية تحظى بدعم الجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، وتساعد الطلاب على اكتساب معارف جديدة ومهارات متعددة، مبينا حرص رئيس الجامعة على توجيه مهارات الطلاب من خلال هذه الأندية وإسهامهم فيها بمختلف المجالات والتخصصات.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان بن موسى حكمي، أن المسابقة شهدت تنافساً كبيراً بين طلبة الكليات، حيث جاءت أولاً الطالبة آمال أحمد سحاري، من كلية إدارة الأعمال، وثانياً الطالبة عائشة دربان عبدالله، من كلية الطب، وثالثا الطالب علي صالح موسى، ورابعاً الطالب عبدالعزيز إبراهيم شولان، من كلية الهندسة، وخامساً الطالبة أحلام حسن المعجمي، من كلية العلوم الطبية التطبيقية.

وأشار الدكتور حكمي، إلى أن المسابقة هدفت إلى إثراء طلبة الجامعة معرفياً وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وتوفير البيئة الدراسية والمناخ العلمي المناسب لهم من خلال الأمن الحسي والمعنوي والنفسي، مؤكداً بذل مزيد من الجهود في أنشطة الأندية الطلابية، وحرص إدارة الجامعة على دعمها لجميع الطلبة في مختلف التخصصات والكليات.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
12:12 PM

"جامعة جازان" تكرّم الفائزين في مسابقة "اعرف حقك"

شهدت تنافساً كبيراً بين الطلاب بجميع التخصصات

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فهد كاملي - جازان
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كرّم وكيل جامعة جازان للشؤون التعليمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق، الفائزين في مسابقة اعرف حقك التي نظّمتها عمادة شؤون الطلاب ممثلة بنادي الهندسة بحضور عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان بن موسى حكمي، ووكيل كلية الهندسة للتطوير الدكتور عبداللطيف بشيري، وأعضاء طلاب نادي الهندسة.

وأكد الدكتور إسحاق، أن الأنشطة التي تقدمها الأندية الطلابية تحظى بدعم الجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، وتساعد الطلاب على اكتساب معارف جديدة ومهارات متعددة، مبينا حرص رئيس الجامعة على توجيه مهارات الطلاب من خلال هذه الأندية وإسهامهم فيها بمختلف المجالات والتخصصات.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان بن موسى حكمي، أن المسابقة شهدت تنافساً كبيراً بين طلبة الكليات، حيث جاءت أولاً الطالبة آمال أحمد سحاري، من كلية إدارة الأعمال، وثانياً الطالبة عائشة دربان عبدالله، من كلية الطب، وثالثا الطالب علي صالح موسى، ورابعاً الطالب عبدالعزيز إبراهيم شولان، من كلية الهندسة، وخامساً الطالبة أحلام حسن المعجمي، من كلية العلوم الطبية التطبيقية.

وأشار الدكتور حكمي، إلى أن المسابقة هدفت إلى إثراء طلبة الجامعة معرفياً وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وتوفير البيئة الدراسية والمناخ العلمي المناسب لهم من خلال الأمن الحسي والمعنوي والنفسي، مؤكداً بذل مزيد من الجهود في أنشطة الأندية الطلابية، وحرص إدارة الجامعة على دعمها لجميع الطلبة في مختلف التخصصات والكليات.

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