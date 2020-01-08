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"فيصل بن مشعل" يكرم الفائزين بمعسكر مسك للمشاريع الناشئة

شارك فيه 150 شاباً من المنطقة قدّموا 22 مشروعاً

كرّم أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه بمقر الإمارة اليوم، الفائزين بمعسكر مسك للمشاريع الناشئة في نسخة الثانية من مسَرِّعة "مسك 500" بتنظيم من مبادرة "مسك الابتكار"، بالشراكة مع مجلس شباب القصيم، وشارك بها 150 شاباً من المنطقة، قدّموا 22 مشروعاً مختلفاً، وبرعاية مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، وتعنَى بتحفيز قطاع الأعمال الناشئة وتمكين رواد الأعمال، وبشراكة استراتيجية مع "500 ستارت أبز"، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزّان، وأمين مجلس شباب القصيم دهش الدهش.

ورحب أمير القصيم بهم، متمنياً لهم التوفيق، وأن تكون هذه الجائزة التي حققوها دافعاً ومحفزاً لهم في النجاح والتميز في عدة مجالات استثمارية لما يخدم المنطقة ويبرز ما فيها من عدة أعمال ومشاريع ناشئة ومحفزة، مشيداً بما تتلقاه المؤسسة من دعم وعناية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- مثمناً ما تبذله من مبادرات وجهود في خدمة أبناء الوطن.

وقال سموه: إن مثل هذه الجوائز تسعى لإتاحة الفرصة للشركات الناشئة لتسريع الأعمال لهم وتسليط الضوء على المشاريع الناشئة وعرض الأفكار على جمهور كبير بما في ذلك المستثمرين، وربط أصحاب الشركات الناشئة بالمستثمرين، وإتاحة المجال للشركات الناشئة المشاركة لاقتناص فرص الاستثمار، مهنئناً سموه الفائزين، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مجال عملهم.

وكرم سمو أمير القصيم الفائزة بالمركز الأول في المعسكر ريهام السحيمي، من خلال منصة "دادا"، والفائز بالمركز الثاني فهد التركي من خلال منصة متخصصة لربط الشركات الغذائية والدوائية بشاحنات النقل، والفائز بالمركز الثالث المهندس سليمان المطرودي من خلال مشروع تطوير خطوط فرز التمور باستخدام الرؤية الحاسوبية.

من جانبه، عبّر الفائزون بمعسكر مسك عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه المتواصل لكل ما يخدم شباب وفتيات المنطقة، ويدعم الكفاءات الشابة وتمكين مشاريعهم من النجاح.

أمير منطقة القصيم معسكر مسك للمشاريع الناشئة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيصل بن مشعل" يكرم الفائزين بمعسكر مسك للمشاريع الناشئة
سبق

كرّم أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه بمقر الإمارة اليوم، الفائزين بمعسكر مسك للمشاريع الناشئة في نسخة الثانية من مسَرِّعة "مسك 500" بتنظيم من مبادرة "مسك الابتكار"، بالشراكة مع مجلس شباب القصيم، وشارك بها 150 شاباً من المنطقة، قدّموا 22 مشروعاً مختلفاً، وبرعاية مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، وتعنَى بتحفيز قطاع الأعمال الناشئة وتمكين رواد الأعمال، وبشراكة استراتيجية مع "500 ستارت أبز"، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزّان، وأمين مجلس شباب القصيم دهش الدهش.

ورحب أمير القصيم بهم، متمنياً لهم التوفيق، وأن تكون هذه الجائزة التي حققوها دافعاً ومحفزاً لهم في النجاح والتميز في عدة مجالات استثمارية لما يخدم المنطقة ويبرز ما فيها من عدة أعمال ومشاريع ناشئة ومحفزة، مشيداً بما تتلقاه المؤسسة من دعم وعناية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- مثمناً ما تبذله من مبادرات وجهود في خدمة أبناء الوطن.

وقال سموه: إن مثل هذه الجوائز تسعى لإتاحة الفرصة للشركات الناشئة لتسريع الأعمال لهم وتسليط الضوء على المشاريع الناشئة وعرض الأفكار على جمهور كبير بما في ذلك المستثمرين، وربط أصحاب الشركات الناشئة بالمستثمرين، وإتاحة المجال للشركات الناشئة المشاركة لاقتناص فرص الاستثمار، مهنئناً سموه الفائزين، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مجال عملهم.

وكرم سمو أمير القصيم الفائزة بالمركز الأول في المعسكر ريهام السحيمي، من خلال منصة "دادا"، والفائز بالمركز الثاني فهد التركي من خلال منصة متخصصة لربط الشركات الغذائية والدوائية بشاحنات النقل، والفائز بالمركز الثالث المهندس سليمان المطرودي من خلال مشروع تطوير خطوط فرز التمور باستخدام الرؤية الحاسوبية.

من جانبه، عبّر الفائزون بمعسكر مسك عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه المتواصل لكل ما يخدم شباب وفتيات المنطقة، ويدعم الكفاءات الشابة وتمكين مشاريعهم من النجاح.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
04:18 PM

"فيصل بن مشعل" يكرم الفائزين بمعسكر مسك للمشاريع الناشئة

شارك فيه 150 شاباً من المنطقة قدّموا 22 مشروعاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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كرّم أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه بمقر الإمارة اليوم، الفائزين بمعسكر مسك للمشاريع الناشئة في نسخة الثانية من مسَرِّعة "مسك 500" بتنظيم من مبادرة "مسك الابتكار"، بالشراكة مع مجلس شباب القصيم، وشارك بها 150 شاباً من المنطقة، قدّموا 22 مشروعاً مختلفاً، وبرعاية مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، وتعنَى بتحفيز قطاع الأعمال الناشئة وتمكين رواد الأعمال، وبشراكة استراتيجية مع "500 ستارت أبز"، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزّان، وأمين مجلس شباب القصيم دهش الدهش.

ورحب أمير القصيم بهم، متمنياً لهم التوفيق، وأن تكون هذه الجائزة التي حققوها دافعاً ومحفزاً لهم في النجاح والتميز في عدة مجالات استثمارية لما يخدم المنطقة ويبرز ما فيها من عدة أعمال ومشاريع ناشئة ومحفزة، مشيداً بما تتلقاه المؤسسة من دعم وعناية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- مثمناً ما تبذله من مبادرات وجهود في خدمة أبناء الوطن.

وقال سموه: إن مثل هذه الجوائز تسعى لإتاحة الفرصة للشركات الناشئة لتسريع الأعمال لهم وتسليط الضوء على المشاريع الناشئة وعرض الأفكار على جمهور كبير بما في ذلك المستثمرين، وربط أصحاب الشركات الناشئة بالمستثمرين، وإتاحة المجال للشركات الناشئة المشاركة لاقتناص فرص الاستثمار، مهنئناً سموه الفائزين، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مجال عملهم.

وكرم سمو أمير القصيم الفائزة بالمركز الأول في المعسكر ريهام السحيمي، من خلال منصة "دادا"، والفائز بالمركز الثاني فهد التركي من خلال منصة متخصصة لربط الشركات الغذائية والدوائية بشاحنات النقل، والفائز بالمركز الثالث المهندس سليمان المطرودي من خلال مشروع تطوير خطوط فرز التمور باستخدام الرؤية الحاسوبية.

من جانبه، عبّر الفائزون بمعسكر مسك عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه المتواصل لكل ما يخدم شباب وفتيات المنطقة، ويدعم الكفاءات الشابة وتمكين مشاريعهم من النجاح.

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