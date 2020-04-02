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يوم كارثي جديد بإسبانيا يحمل 950 متوفى و8102 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الإصابات وصلت إلى 110238 حالة والوفيات تتجاوز 10 آلاف حالة

أعلنت إسبانيا، اليوم الخميس، تسجيل 8102 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 110238 حالة.

كما كشفت السلطات هناك عن تسجيل 950 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، ليتجاوز إجمالي الوفيات لديها 10 آلاف حالة.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية: حالات الإصابة بفيروس "كورونا" تتخطى 110 ألف حالة، والوفيات تتخطى 10 آلاف شخص.

فيروس كورونا الجديد إسبانيا

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يوم كارثي جديد بإسبانيا يحمل 950 متوفى و8102 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت إسبانيا، اليوم الخميس، تسجيل 8102 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 110238 حالة.

كما كشفت السلطات هناك عن تسجيل 950 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، ليتجاوز إجمالي الوفيات لديها 10 آلاف حالة.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية: حالات الإصابة بفيروس "كورونا" تتخطى 110 ألف حالة، والوفيات تتخطى 10 آلاف شخص.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
01:01 PM

يوم كارثي جديد بإسبانيا يحمل 950 متوفى و8102 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الإصابات وصلت إلى 110238 حالة والوفيات تتجاوز 10 آلاف حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إسبانيا، اليوم الخميس، تسجيل 8102 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 110238 حالة.

كما كشفت السلطات هناك عن تسجيل 950 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، ليتجاوز إجمالي الوفيات لديها 10 آلاف حالة.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية: حالات الإصابة بفيروس "كورونا" تتخطى 110 ألف حالة، والوفيات تتخطى 10 آلاف شخص.

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