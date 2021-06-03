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يؤجر السيارات ويتباهى بها مفحطًا.. المتهم في قبضة مرور جدة

تمت إحالته للجهات المختصة لتطبيق العقوبات المقررة وفق النظام

تفاعل المرور السعودي مع شكوى أحد المواطنين من قيام شاب بجدة باستئجار سيارات للتباهي بها وممارسة التفحيط، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأفاد "المرور" عبر حسابه الرسمي، بأنه تم ضبط قائد المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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يؤجر السيارات ويتباهى بها مفحطًا.. المتهم في قبضة مرور جدة
سبق

تفاعل المرور السعودي مع شكوى أحد المواطنين من قيام شاب بجدة باستئجار سيارات للتباهي بها وممارسة التفحيط، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأفاد "المرور" عبر حسابه الرسمي، بأنه تم ضبط قائد المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
09:13 AM

يؤجر السيارات ويتباهى بها مفحطًا.. المتهم في قبضة مرور جدة

تمت إحالته للجهات المختصة لتطبيق العقوبات المقررة وفق النظام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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16,268

تفاعل المرور السعودي مع شكوى أحد المواطنين من قيام شاب بجدة باستئجار سيارات للتباهي بها وممارسة التفحيط، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأفاد "المرور" عبر حسابه الرسمي، بأنه تم ضبط قائد المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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