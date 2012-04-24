بعد القرار السعودي.. "التنفيذيين اللبنانيين" يدين انفلات المعابر داعياً لـ 4 إجراءات عاجلة

دعا إلى تشكيل وفد أمني لبناني والتواصل مع المملكة فوراً وإعطاء الرياض الضمانات كافة

أدان مجلس التنفيذيين اللبنانيين، الانفلات الحاصل في لبنان من خلال سوء إدارة المعابر البرية والبحرية والجوية، والذي تجلى بعمليات تهريب مخدرات واسعة وآخرها شحنة الرمان المهرّبة إلى السعودية واليونان، وما نتج عنها من قرار سعودي بإيقاف الاستيراد من لبنان حتى جلاء الموقف، وحتى تتمكن السلطات اللبنانية من إعطاء ضمانات بتحكمها وسيطرتها الكاملة على المعابر والحدود، كما جاء في البيان السعودي.

وأضاف بيان مجلس التنفيذيين اللبنانيين: "لكننا -وبكل آسف- كما كل اللبنانيين غير متفائلين كثيراً بأيّ إجراء جدي ستقوم به سلطة ملهية بجدالات بيزنطية عقيمة حول حقوق الطوائف ومحاصصة الأحزاب، لكننا نعول على بقية إن بقيت من إحساس بالمسؤولية الوطنية لدى المسؤولين.

وعليه إحساساً بوجعنا، وجع المزارعين والمواطنين المقيمين والمغتربين، ندعو ونناشد رئيس الجمهورية اللبنانية والحكومة المستقيلة وأحزاب السلطة الست مجتمعين مختلفين، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات السريعة التالية:

ـ تحويل جريمة تهريب المخدرات إلى المجلس العدلي بسبب تعريضها مصالح لبنان واللبنانيين للخطر.

- إجراء تحقيق أمني عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين والمقصرين.

- الاستعانة بالخبرات الدولية لإدارة ومراقبة الحدود ووضع خطة تضبط الوضع المتفلت براً وبحراً وجواً.

- تشكيل وفد أمني لبناني للتواصل مع الجانب السعودي لجلاء الموقف وإعطاء الضمانات كافة؛ لعدم تكرار مثل هذه الأفعال اللاأخلاقية وغير القانونية.

وكانت السعودية قد منعت استيراد الخضراوات والفواكه من لبنان أو المرور عبر أراضيها اعتباراً من غد الأحد، وذلك بعد تزايد استهداف المملكـة من قِبـل مهرّبي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وعدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة.

وذلك بعد إحباط محاولة تهريب 2.466.563 قرص إمفيتامين مخدّر، حيث تمّت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان.