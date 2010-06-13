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إسبانيا تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها: انتهاك صارخ للسيادة

دعت إلى البحث عن حل سياسي للنزاع في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة

أدانت الحكومة الإسبانية الهجوم الإرهابي الذي تبنته مليشيا الحوثي الإرهابية ضد مطار أبها، وتسبب في إصابة عدد من المدنيين.

وقالت الحكومة الإسبانية في بيان لها: تعتبر الحكومة أن هذا الهجوم هو انتهاك صارخ للسيادة، وتدعو إلى البحث عن حل سياسي للنزاع في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.

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إسبانيا تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها: انتهاك صارخ للسيادة
سبق

أدانت الحكومة الإسبانية الهجوم الإرهابي الذي تبنته مليشيا الحوثي الإرهابية ضد مطار أبها، وتسبب في إصابة عدد من المدنيين.

وقالت الحكومة الإسبانية في بيان لها: تعتبر الحكومة أن هذا الهجوم هو انتهاك صارخ للسيادة، وتدعو إلى البحث عن حل سياسي للنزاع في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
04:31 PM

إسبانيا تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها: انتهاك صارخ للسيادة

دعت إلى البحث عن حل سياسي للنزاع في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت الحكومة الإسبانية الهجوم الإرهابي الذي تبنته مليشيا الحوثي الإرهابية ضد مطار أبها، وتسبب في إصابة عدد من المدنيين.

وقالت الحكومة الإسبانية في بيان لها: تعتبر الحكومة أن هذا الهجوم هو انتهاك صارخ للسيادة، وتدعو إلى البحث عن حل سياسي للنزاع في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.

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