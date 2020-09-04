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ما الأسعار؟.. قصة 11 نخلة تميزت عن 800 ألف من نخيل الأفلاج

اهتمام واسع من المزارعين وحرص على غرس الأجود واستزراع الفريد

تتميز مزارع الأفلاج بأنواع نادرة من النخيل حظيت باهتمام واسع من قبل المزارعين وحرص على غرس أجود أنواع النخيل واستزراع الفريد لإنتاج أنواع متميزة من التمور.

وقال شيخ الدلالين بسوق تمور الأفلاج مبارك عبدالله المسيعد لـ"سبق": "تميزت 11 نخلة في مزارع المواطن شايع بن زيد آل هذال بالجويفا بإنتاج أفخم الخلاص "تمر الشيوخ" بمحافظة الأفلاج مختلفة بذلك عن إنتاج نخيل المحافظة الذي تجاوز عدده 800 ألف نخلة".

وتابع: "يتراوح سعر الكرتون من هذا الإنتاج من النخيل من 500 إلى 650 ريالًا".

وعن أسعار التمور بأنواعه المختلفة بشكل عام بالسوق قال "المسيعد": "تتراوح من 30 ريالًا إلى 650 ريالًا للكرتون الواحد"، مشيراً إلى أن أسعار هذه السنة أقل من الأعوام السابقة والسبب يعود لقلة المستوردين، وذلك بسبب جائحة كورونا، أسوة بالأعوام السابقة، حيث كان سوق الأفلاج يشهد شراء بشكل يومي من مناطق ومحافظات المملكة.

وعن قصة الـ"11 نخلة" التي تميزت بإنتاج "تمر الشيوخ"، قال "بن المزارع" وقيان بن شايع آل هذال لـ"سبق": "شراء الوالد ألف نخلة تميز منها 11 نخلة بإنتاج نوعي، فحاولنا غرس فسائل من تلك النخيل بمساعد أحد الشركات المتخصصة في هذا المجال لإنتاج أعداد كثيرة من هذا النوع ولكن تكلفة الإنتاج حالت دون ذلك".

الإفلاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ما الأسعار؟.. قصة 11 نخلة تميزت عن 800 ألف من نخيل الأفلاج
سبق

تتميز مزارع الأفلاج بأنواع نادرة من النخيل حظيت باهتمام واسع من قبل المزارعين وحرص على غرس أجود أنواع النخيل واستزراع الفريد لإنتاج أنواع متميزة من التمور.

وقال شيخ الدلالين بسوق تمور الأفلاج مبارك عبدالله المسيعد لـ"سبق": "تميزت 11 نخلة في مزارع المواطن شايع بن زيد آل هذال بالجويفا بإنتاج أفخم الخلاص "تمر الشيوخ" بمحافظة الأفلاج مختلفة بذلك عن إنتاج نخيل المحافظة الذي تجاوز عدده 800 ألف نخلة".

وتابع: "يتراوح سعر الكرتون من هذا الإنتاج من النخيل من 500 إلى 650 ريالًا".

وعن أسعار التمور بأنواعه المختلفة بشكل عام بالسوق قال "المسيعد": "تتراوح من 30 ريالًا إلى 650 ريالًا للكرتون الواحد"، مشيراً إلى أن أسعار هذه السنة أقل من الأعوام السابقة والسبب يعود لقلة المستوردين، وذلك بسبب جائحة كورونا، أسوة بالأعوام السابقة، حيث كان سوق الأفلاج يشهد شراء بشكل يومي من مناطق ومحافظات المملكة.

وعن قصة الـ"11 نخلة" التي تميزت بإنتاج "تمر الشيوخ"، قال "بن المزارع" وقيان بن شايع آل هذال لـ"سبق": "شراء الوالد ألف نخلة تميز منها 11 نخلة بإنتاج نوعي، فحاولنا غرس فسائل من تلك النخيل بمساعد أحد الشركات المتخصصة في هذا المجال لإنتاج أعداد كثيرة من هذا النوع ولكن تكلفة الإنتاج حالت دون ذلك".

04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
02:51 PM
اخر تعديل
04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
04:19 PM

ما الأسعار؟.. قصة 11 نخلة تميزت عن 800 ألف من نخيل الأفلاج

اهتمام واسع من المزارعين وحرص على غرس الأجود واستزراع الفريد

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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3,497

تتميز مزارع الأفلاج بأنواع نادرة من النخيل حظيت باهتمام واسع من قبل المزارعين وحرص على غرس أجود أنواع النخيل واستزراع الفريد لإنتاج أنواع متميزة من التمور.

وقال شيخ الدلالين بسوق تمور الأفلاج مبارك عبدالله المسيعد لـ"سبق": "تميزت 11 نخلة في مزارع المواطن شايع بن زيد آل هذال بالجويفا بإنتاج أفخم الخلاص "تمر الشيوخ" بمحافظة الأفلاج مختلفة بذلك عن إنتاج نخيل المحافظة الذي تجاوز عدده 800 ألف نخلة".

وتابع: "يتراوح سعر الكرتون من هذا الإنتاج من النخيل من 500 إلى 650 ريالًا".

وعن أسعار التمور بأنواعه المختلفة بشكل عام بالسوق قال "المسيعد": "تتراوح من 30 ريالًا إلى 650 ريالًا للكرتون الواحد"، مشيراً إلى أن أسعار هذه السنة أقل من الأعوام السابقة والسبب يعود لقلة المستوردين، وذلك بسبب جائحة كورونا، أسوة بالأعوام السابقة، حيث كان سوق الأفلاج يشهد شراء بشكل يومي من مناطق ومحافظات المملكة.

وعن قصة الـ"11 نخلة" التي تميزت بإنتاج "تمر الشيوخ"، قال "بن المزارع" وقيان بن شايع آل هذال لـ"سبق": "شراء الوالد ألف نخلة تميز منها 11 نخلة بإنتاج نوعي، فحاولنا غرس فسائل من تلك النخيل بمساعد أحد الشركات المتخصصة في هذا المجال لإنتاج أعداد كثيرة من هذا النوع ولكن تكلفة الإنتاج حالت دون ذلك".

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