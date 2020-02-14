اليوم .. استقرار أسعار النفط وتراجع الذهب

استقرت أسعار النفط، اليوم، لكنها تتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في ستة أسابيع بفعل افتراض أن منتجين كباراً سينفذون تخفيضات أكبر للإنتاج لتخفيف أثر تباطؤ الطلب من الصين الناجم عن وباء فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 04:39 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بمقدار سنت إلى 56.35 دولار للبرميل، بعد أن ربحت واحداً بالمئة في الجلسة السابقة. و"برنت" مرتفع 3.4 بالمئة في الأسبوع، وهو أول صعود منذ الأسبوع المنتهي في العاشر من يناير.

وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 51.46 دولار للبرميل، وزاد الخام القياسي 0.5 بالمئة أمس، وهو مرتفع 2.2 بالمئة حالياً في الأسبوع.

من جهة أخرى، تراجع الذهب من ذروة ما يزيد على أسبوع اليوم، في الوقت الذي تنامي فيه الإقبال على الأسهم بفعل آمال بشأن إجراءات عالمية لتخفيف أضرار تفشي فيروس كورونا، لكن تسجيل حالات إصابة جديدة كبح خسائر المعدن النفيس وأبقاه على مسار تحقيق مكسب أسبوعي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1575.35 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:51 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ الرابع من فبراير عند 1577.89 دولار في وقت سابق من الجلسة.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1578.50 دولار.

وربح المعدن النفيس نحو 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2433.36 دولار للأونصة ويتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر.

وربحت الفضة 0.3 بالمئة إلى 17.68 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 969.28 دولار.