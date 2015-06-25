تنبيه لـ "مركز الأرصاد": هطول أمطار رعدية على محافظات الطائف وأضم والعرضيات وميسان

من متوسطة إلى غزيرة ورياح وتدنٍ في الرؤية.. و"المدني" يدعو إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 7 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، من جانبها، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.